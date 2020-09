Путин поздравил Бжания с «днем победы и независимости»

Президент России Владимир Путин 30 сентября поздравил «президента» оккупированной Абхазии Аслана Бжания с «днем победы и независимости».

В поздравительном письме Путин подтвердил готовность развивать «стратегическое партнерство» с оккупированным регионом. «Дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей в различных сферах отвечает коренным интересам граждан наших стран», — отметил он.

«Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии в решении актуальных cоциально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», — добавил Путин.

