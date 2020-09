Пять оппозиционных партий договорились о реформе экономики и образования

Пять оппозиционных партий, в том числе Единое национальное движение, Европейская Грузия, Гирчи, Стратегия Агмашенебели и Демократическое движение — Единая Грузия, 28 сентября подписали Соглашение о реформах в сферах экономики и образования.

Оппозиционные партии заявили, что соглашение предусматривает ряд таких реформ, которые будут проведены в том случае, если они придут к власти после парламентских выборов 31 октября.

В рамках соглашения оппозиция планирует провести реформы по вопросу собственности на землю, образования, а также с точки зрения сокращения правительства и бюрократии.

Стороны также согласовали общие рамки реституции земли, согласно которым, незарегистрированные земельные участки, которые находятся в фактическом владении людей и никем не оспариваются, должны быть зарегистрированы как собственность владельца. По условиям соглашения, государственное имущество и полезные ископаемые, кроме исключительных случаев, должны быть равномерно распределены гражданам Грузии.

Пять оппозиционных партий также договорились о том, что не позднее конца 2024 года «размер правительства» не должен превышать 20% ВВП и что следует разработать механизмы для предотвращения девальвации национальной валюты в течение 100 дней с момента прихода к власти.

Соглашение также предусматривает освобождение сектора частного образования от государственного регулирования и предоставление финансовой и административной автономии государственным школам.

Это уже третье соглашение, подписанное оппозиционными партиями при посредничестве Национально-демократического института (НДИ) США. 13 марта договорились о реформе судебной системы, а 16 сентября — о реформе системы правосудия.

