Пять оппозиционных партий согласовали очертания реформы системы правосудия

Пять оппозиционных партий — Европейская Грузия, Национальное движение, Стратегия Агмашенебели, Единая Грузия и Гирчи — 16 сентября подписали соглашение у здания Министерства внутренних дел в Самгори, в котором отражены очертания реформы, направленной на обеспечение «независимости» судебной системы.

По заявлению оппозиционных партий, соглашение подразумевает проведение реформ с целью обеспечения «реальной независимости» судебной системы и «укрепления доверия» к ней в случае их прихода к власти в результате предстоящих парламентских выборов. Соглашение предусматривает реформирование Министерства внутренних дел, прокуратуры и Службы государственной безопасности.

Основными направлениями соглашения являются:

Министерство внутренних дел

Децентрализация полиции и снятие полицейских функций с министра внутренних дел; Введение института выборных шерифов в рамках самоуправления, где шериф будет отвечать за борьбу со всеми видами преступлений, за исключением преступлений, выходящих за рамки его территориальной компетенции; Создание Бюро по борьбе с организованной преступностью.

Прокуратура:

Предоставление потерпевшему по менее тяжкому преступлению права выбрать адвоката для представления его интересов в суде. Защитником потерпевшего может быть государственный прокурор или адвокат, который в таком случае выступает в качестве обвинителя; Снятие с прокуратуры надзорной функции и оставление за ней только права представительства в суде; Создание антикоррупционной прокуратуры.

Служба государственной безопасности

Роспуск Службы государственной безопасности и упразднение ее функции политической полиции; Создание независимого антикоррупционного бюро.

По словам представителя Единого национального движения Хатии Деканоидзе, больше не должно быть таких «репрессивных» систем, как СГБ и прокуратура, и людям должно быть разрешено выбирать «шерифов, заботящихся об их безопасности».

По словам члена Европейской Грузии Левана Тархнишвили, «мы учли ошибки прошлого, и порядок больше не будет устанавливаться за счет прав человека».

Представители партий отметили, что под соглашением свою подпись сможет поставить любая другая партия.

Это второе соглашение, достигнутое оппозиционными партиями на встрече, организованно-Национальным демократическим институтом (НДИ) США в Боржоми. Первое соглашение о реорганизации судебной системы было достигнуто оппозиционными партиями в марте.

