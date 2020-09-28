Фото: justice.gov.ge
Новости

Сосо Гиоргадзе назначен заместителем министра юстиции

28/09/2020 - 16:40
3 Less than a minute

Исполнительный директор Дома юстиции Сосо Гиоргадзе назначен заместителем министра юстиции Грузии Теи Цулукиани.

Сосо Гиоргадзе приступит к работе на новой должности с 1 октября, и в статусе заместителя министра он будет курировать направления публичных услуг. На этом посту Гиоргадзе сменит Михаила Сарджвеладзе, который 14 сентября был представлен правящей Грузинской мечтой номером 9 в пропорциональном списке к парламентским выборам.

По сообщению ведомства, Гиоргадзе работает в Министерстве юстиции с 2013 года. В разное время возглавлял Службу гражданства и миграции и Агентство развития государственных сервисов. Должность исполнительного директора Дома юстиции Гиоргадзе занимает с июня 2019 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
28/09/2020 - 16:40
3 Less than a minute

მსგავსი/Related

Photo of Лейбористская партия Грузии представила мажоритарных кандидатов и кандидатов в мэры

Лейбористская партия Грузии представила мажоритарных кандидатов и кандидатов в мэры

26/09/2020 - 20:08
Photo of Выборы 2020 — Все новости: — Лейбористская партия Грузии представила мажоритарных кандидатов и кандидатов в мэры

Выборы 2020 — Все новости: — Лейбористская партия Грузии представила мажоритарных кандидатов и кандидатов в мэры

26/09/2020 - 19:00
Photo of Ираклий Кобахидзе критикует народного защитника

Ираклий Кобахидзе критикует народного защитника

26/09/2020 - 17:31
Photo of ОБСЕ открывает Миссию по наблюдению за выборами в Грузии

ОБСЕ открывает Миссию по наблюдению за выборами в Грузии

25/09/2020 - 18:01
Back to top button