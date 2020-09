Исполнительный директор Дома юстиции Сосо Гиоргадзе назначен заместителем министра юстиции Грузии Теи Цулукиани.

Сосо Гиоргадзе приступит к работе на новой должности с 1 октября, и в статусе заместителя министра он будет курировать направления публичных услуг. На этом посту Гиоргадзе сменит Михаила Сарджвеладзе, который 14 сентября был представлен правящей Грузинской мечтой номером 9 в пропорциональном списке к парламентским выборам.

По сообщению ведомства, Гиоргадзе работает в Министерстве юстиции с 2013 года. В разное время возглавлял Службу гражданства и миграции и Агентство развития государственных сервисов. Должность исполнительного директора Дома юстиции Гиоргадзе занимает с июня 2019 года.

