Гахария говорил о российской оккупации и европейском пути Грузии на заседании ГА ООН

Выступая 25 сентября на заседании Генеральной ассамблеи ООН, премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал международное сообщество должным образом оценить «незаконные действия» России против Грузии. В ГА ООН Гахария также призвал Россию выполнить Соглашение о прекращении огня от 2008 года и занять конструктивную позицию на Женевских международных переговорах. В связи с пандемией коронавируса сессия ГА ООН проходила в видеоформате.

Премьер-министр Грузии обратился к участникам заседания Генеральной ассамблеи ООН на грузинском языке и сказал, что, несмотря на пандемию коронавируса, «Российская Федерация не прекращает незаконную бордеризацию, провокации на оккупированных территориях. Интенсивно применяются инструменты гибридной войны, включая дезинформационные атаки на главный объект национальной инфраструктуры по борьбе с пандемией — Центр исследований общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара».

В контексте российской оккупации Гахария подчеркнул нарушения прав человека в оккупированных Россией регионах Грузии, в том числе ограничения на свободное передвижение, на доступ к медицинским услугам и образованию на родном языке для жителей оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона. Он также рассказал о произвольных арестах, пытках и убийствах этнических грузин оккупационными силами, и в качестве примера назвал случаи Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Давида Башарули.

По словам премьер-министра, мирная инициатива правительства Грузии — «Шаг к лучшему будущему» является четкой заявкой, что Грузия заинтересована в диалоге с людьми, проживающими в регионах Абхазия и Цхинвали. «Наша цель – развитие этих регионов и улучшение условия жизни людей, проживающих там, делиться с ними всем добром и достижениями, которые у нас есть», — сказал Гахария.

«Вместе мы можем создать лучшее будущее для вас и ваших детей, сохраняя при этом вашу уникальную культуру и самобытность, которые также являются частью общего наследия», — заявил Гахария, обращаясь к жителям оккупированных регионов.

Европейский путь Грузии, повестка дня реформ, Ковид-19

В своем выступлении премьер-министр также коснулся избирательной реформы и заявил, что «с 2020 года Грузия перешла на парламентское правление европейского типа, а запланированные на 2024 год парламентские выборы пройдут по полностью пропорциональной избирательной системе».

«Правительство Грузии делает и сделает все возможное для того, чтобы эти важные выборы, которые мы должны провести в условиях пандемии, прошли в свободной, беспристрастной, прозрачной и демократической среде», — заявил премьер-министр.

«Грузия является частью европейской цивилизации и поэтому путь развития нашей страны неизменен — ​​это европейская и евроатлантическая интеграция, что отражено в Конституции страны и не подлежит пересмотру», — сказал Георгий Гахария.

В этом контексте премьер-министр подчеркнул приверженность Грузии международным миротворческим миссиям.

Говоря о пандемии коронавируса, глава правительства отметил, что «несмотря на трудности», Грузия смогла справиться с «пандемической атакой», что «увидел и единогласно признал весь мир».

Подчеркнув, что страна остается зеленой зоной, премьер-министр Грузии отметил, что «вирус снова атакует нас, но накопленные нами знания позволяют нам последовательно управлять ситуацией и делиться успешным опытом Грузии со всеми».

