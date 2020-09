ЕБРР выделит 217 млн ​​евро Корпорации нефти и газа Грузии

Корпорация нефти и газа Грузии получит 217 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для рефинансирования еврооблигаций.

ЕБРР заявил 22 сентября, что хотя срок погашения еврооблигаций истекает 21 апреля 2021 года, с учетом экономического спада, вызванного пандемией Ковид-19, Корпорация нефти и газа вряд ли сможет выплатить первоначальное кредитное обязательство в размере 250 миллионов долларов США. Соответственно, кредит для компании был выделен заранее.

Банк отмечает, что цель помощи — «снизить давление потоков наличных денег и снять ограничения на ликвидность».

Кредитное соглашение предусматривает полное рефинансирование еврооблигаций на сумму 250 миллионов долларов США, которые были размещены Корпорацией нефти и газа Грузии на Лондонской фондовой бирже.

Впервые Корпорация нефти и газа Грузии разместила еврооблигации на Лондонской фондовой бирже на пятилетний срок в 2012 году и заняла 250 миллионов долларов США. В апреле 2016 года корпорация досрочно успешно погасила финансовые обязательства и повторно разместила еврооблигации на бирже.

