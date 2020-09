ЦИК разработала эпидемиологический протокол ко дню выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) 18 сентября опубликовала эпидемиологический протокол ко дню голосования на октябрьских парламентских выборах. Документ определяет санитарно-гигиенические правила, с соблюдением которых и должны участвовать в выборах избиратели. Эти правила были разработаны на основании консультаций между представителями Избирательной администрации, политических партий, гражданского общества и международных организаций.

Согласно документу, перед входом на избирательный участок термоскрининг будут проходить как члены участковых избирательных комиссий, также и лица, имеющие право присутствовать на избирательном участке, руки будут обрабатывать по установленным правилам и наденут маски. Членам участковой избирательной комиссии дополнительно будут предоставлены защитные щитки и одноразовые перчатки.

По сообщению ЦИК, у входов на избирательный участок будут размещены дезобарьеры, раствор для дезинфекции рук и информация о превентивных мерах против распространения вируса. Избирательная администрация обеспечивает надлежащую дезинфекцию поверхностей, к которым часто прикасаются, и, по возможности, естественную вентиляцию избирательных участков.

Что касается избирателей, они не будут проходить термоскрининг, но будут обязаны надевать маски. В случае, если у избирателя не будет личной маски, ее предоставит избирательная администрация.

Когда избиратель прибывает на избирательный участок, ему придется дважды на короткое время снять маску, чтобы идентифицировать себя и выполнить процедуры, определенные законом. Избирателям будет предоставлена ​​ручка для индивидуального использования на избирательном участке. После голосования избиратель опускает ручку в специальный контейнер и своевременно покидает избирательный участок. Кабины для тайного голосования будут устроены таким образом, чтобы максимально соблюдались санитарно-гигиенические требования и не нарушался принцип тайны голосования.

С учетом пандемии рабочая группа с участием ЦИК и других заинтересованных сторон продолжит работу по обеспечению участия групп риска в выборах.

