Интервью Лаврова оценивают в Тбилиси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил RTVI 17 сентября, что появились грузинские политики, которые поддерживают восстановление и улучшение отношений с Москвой. «Пока это еще небольшие партии в правящих элитах», — сказал он.

За заявлением Лаврова последовали негативные оценки со стороны правящей команды Грузинской мечты и оппозиции в Тбилиси.

Депутат Парламента от Грузинской мечты, председатель парламентского Комитета по внешним отношениям Ираклий Бераия назвал заявление Лаврова «смехотворным», потому что для нормализации отношений России необходимо предпринять шаги, которые предусмотрены по Соглашению о прекращении огня. Бераия обвинил правительство Единого национального движения в том, что оно сделало «больше всего для русского дела» после коммунистов.

Депутат от Европейской Грузии Гига Бокерия отметил, что «проблема не в маленьких партиях, а в большой. Это не может называться партией, это большая группа, которая во всей стране контролирует все ветви. Один человек, Иванишвили и его окружение, действия которых делают нас гораздо более уязвимыми в экономическом, политическом плане и с точки зрения безопасности в отношении России».

Председатель «Свободных демократов» Тамар Кекенадзе назвала заявление Лаврова циничным и заявила, что, обвиняя Грузию, он «целенаправленно пытается отвести с российской стороны ответственность за оккупацию наших территорий». «Грузинский народ действительно мудр и поэтому хорошо разбирается, кто враг и кто друг», — добавила она.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)