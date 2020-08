В Грузии пройдут многонациональные военные учения «Достойный партнер»

Less than a minute

По сообщению Министерства обороны Грузии, с 7 по 18 сентября в стране пройдут пятые международные многонациональные военные учения «Достойный партнер 2020» на военном аэродроме Вазиани, полигоне Вазиани и учебной базе Норио.

В учениях примут участие 2 700 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Польши и Франции.

По заявлению Министерства обороны, цель учений в этом году — улучшить готовность и совместимость между Грузией, США и странами-партнерами, а также способствовать поддержанию стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе.

