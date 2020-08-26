Американские военные перемещаются на центральной магистрали Грузии Восток-Запад, июль 2018 г., «Достойный партнер – 2018», Фото: Twitter/U.S. European Command
Новости

В Грузии пройдут многонациональные военные учения «Достойный партнер»

26/08/2020 - 14:36
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По сообщению Министерства обороны Грузии, с 7 по 18 сентября в стране пройдут пятые международные многонациональные военные учения «Достойный партнер 2020» на военном аэродроме Вазиани, полигоне Вазиани и учебной базе Норио.

В учениях примут участие 2 700 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Польши и Франции.

По заявлению Министерства обороны, цель учений в этом году — улучшить готовность и совместимость между Грузией, США и странами-партнерами, а также способствовать поддержанию стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе.

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