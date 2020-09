В Грузии стартовали многонациональные военные учения «Достойный партнер»

На военной базе Вазиани (около Тбилиси) 7 сентября стартовали пятые международные многонациональные военные учения «Достойный партнер 2020».

В учениях, которые пройдут 7-18 сентября, принимают участие более 2700 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Польши и Франции. Их цель — улучшить боеготовности и совместимости между Грузией, США и странами-партнерами. Сценарий учений предусматривает командно-штабные и полевые учения, а также взаимодействие элементов маневрирования и боевого обеспечения.

В рамках военных учений американская военная техника прибыла на пароме из Румынии в порт Поти на Черноморском побережье Грузии, в том числе бронемашины «Страйкер» и «Хаммер», девять военных колонн, укомплектованных машинами материально-технического обеспечения и артиллерией.

В целях демонстрации грузино-американского партнерства, колонна военной техники с установленными на машинах флагами Грузии и США с военной базы Сенаки прибыла на учебную базу в Вазиани. Военная техника медленным ходом прошла по Гори в центре Грузии, который особенно пострадал во время российско-грузинской войны 2008 года.

Официальную церемонию открытия вели премьер-министр Георгий Гахария и министр обороны Ираклий Гарибашвили. Гахария и Гарибашвили подчеркнули важную роль учений в повышении боеготовности Сил обороны Грузии и поблагодарили другие страны-участницы за их вклад.

«Это еще один четкий пример поддержки нашего стратегического партнера и наших общих устремлений», — заявил глава правительства Грузии. По его словам, что повышение совместимости с военными стран-членов НАТО имеет решающее значение для достижения евроатлантической интеграции страны.

Министр обороны Ираклий Гарибашвили заявил, что военные учения «наряду с выполнением задач национальной обороны внесут значительный вклад в укрепление региональной и глобальной безопасности».

