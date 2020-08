Исследование IRI: общество удовлетворено реакцией правительства на Ковид-19, но обеспокоено экономикой

Международный республиканский институт США (IRI) 12 августа опубликовал результаты опроса общественного мнения, согласно которым, население Грузии удовлетворено реакцией правительства на Ковид-19 (41% очень довольны; 38% — частично удовлетворены, 13% — частично не удовлетворены и 7% — очень недовольны), но оно обеспокоено экономической ситуацией в стране.

Опрос общественного мнения по заказу Международного республиканского института в период с 4 июня по 2 июля 2020 года был проведен организацией Балтийские исследования/Геллап (The Gallup), в рамках которого были опрошены 1500 человек с избирательным правом голоса по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий). По словам авторов исследования, средняя погрешность результатов составляет +/- 2,5%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID). Политические рейтинги и внешнеполитический курс по результатам опроса общественного мнения МРИ Опрос общественного мнения по заказу Международного республиканского института в период с 4 июня по 2 июля 2020 года был проведен организацией Балтийские исследования/Геллап (The Gallup), в рамках которого были опрошены 1500 человек с избирательным правом голоса по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий). По словам авторов исследования, средняя погрешность результатов составляет +/- 2,5%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

Пандемия и ее экономические последствия

Оценивая влияние коронавируса на экономическое положение семей, четверть респондентов заявили, что оно «сильно ухудшилось»; 42% говорят, что «ухудшилось в определенной степени»; Для 29% — ситуация не изменилась, а для 3% улучшилась.

Говоря об экономическом положении страны, 40% респондентов говорят, что оно сильно ухудшилось; 42% считают, что ситуация ухудшилась в определенной степени, а 15% считают, что она не изменилась.

22% респондентов считают, что экономическое положение их семей в настоящее время очень плохое; 43% считают, что оно плохое в определенной степени; 32% считают, что в определенной степени хорошее. Только 2% дают очень хорошую оценку экономическому положению своей семьи.

Пандемия и реагирование правительства

19% респондентов очень довольны действиями правительства по ликвидации экономических последствий Ковид-19; 37% — частично удовлетворены; 18% — очень недовольны, 24% — недовольны в определенной степени.

21% респондентов очень довольны социальными программами правительства, направленными на смягчение экономических последствий Ковид-19; 37% — частично удовлетворены; 22% — недовольны в определенной степени, и 17% — очень недовольны.

При оценке эффективности различных структур во время пандемии, Национальный центр по контролю за заболеваниями лидирует с 64%. На втором месте Министерство здравоохранения с 55% (очень эффективно), а на третьем — Администрация премьер-министра Георгия Гахария с 46%.

37% респондентов полностью поддерживают решение Грузинской Православной Церкви о проведении богослужений в период пандемии; 32% отчасти поддерживают; 14% и 8% заявили, что они в определенной степени или полностью не поддерживают; а 9% не знают/отказались отвечать.

Почти половина респондентов — 47% — заявили, что США больше всего помогли Грузии во время пандемии. На втором месте Китай с 6%, а на третьем — Европейский Союз с 4%.

Национальные проблемы — экономика вызывает беспокойство

Экономические вопросы являются основным предметом обеспокоенности для большинства граждан Грузии. В этом контексте основной проблемой для 46% респондентов является безработица. Далее, с 17% следует подорожание жизни/высокие цены; 10% — нищета; 6% — экономика в целом; 4% — пандемии коронавируса, 3% — оккупированные территории.

По заявлению 31% респондентов, безработица — самая важная проблема, с которой сталкивается их город/село; 10% назвали дороги; 9% — экономику; 9% — питьевую воду; 5% — экологию; 3% — бедность.

29% респондентов называют безработицу главной проблемой своей семьи; 17% — экономику; 7% — низкие зарплаты и 5% — высокие цены.

9% респондентов считают, что экономическое развитие является самым большим вызовом для демократического развития Грузии. Затем идет безработица — 6%; Возврат утраченных территорий — 5%; Проблемы в сфере образования — 5%; Свобода слова — 5%. 41% не знают/отказались отвечать.

Местное самоуправление

В исследовании также рассматривается отношение населения к органам местного самоуправления

Деятельностью местного сакребуло полностью удовлетворены 13% респондентов; 44% — в определенной степени удовлетворены; 20% — в определенной степени не удовлетворены; 16% — полностью недовольны.

Показатели в отношении деятельности мэрий аналогичны. 14% респондентов удовлетворены; 44% — частично удовлетворены; 22% — в определенной степени недовольны, 14% — полностью недовольны.

Что касается столицы, то 29% тбилисских респондентов назвали окружающую среду и загрязнение главной проблемой, которую должен решить мэр Тбилиси Каха Каладзе. Второй актуальной проблемой 17% тбилисцев называют незаконное строительство. Затем идет неисправная инфраструктура и общественный транспорт — по 15% каждая сфера; транспортные пробки — 14% и безработица — 9%.

СМИ и источники информации

На вопрос, новостям/политической информации какой телекомпании больше всего доверяете, 40% респондентов назвали проправительственный телеканал «Имеди»; 16% — «Мтавари архи»; 14% — «Рустави-2»; 8% — телекомпанию «Пирвели» (респонденты могли дать два ответа).

85% респондентов используют грузинские телеканалы для получения информации о международных событиях; 33% — социальные сети; 10% — грузинские сайты; Российские телеканалы и грузинские печатные СМИ назвали по 4% респондентов (респонденты имели право дать несколько ответов).

21% респондентов заявляют, что в грузинских СМИ свободно можно выражать разные политические взгляды; 50% говорят, что СМИ в некоторой степени свободны выражать свои взгляды; 16% считают, что грузинские СМИ недостаточно свободны, чтобы выражать различные политические взгляды, а 7% считают, что грузинские СМИ в этом отношении вообще несвободны.

Что касается использования Интернета, 62% респондентов пользуются Интернетом ежедневно, а 25% — никогда.

На вопрос, сайтами каких социальных СМИ они пользуются чаще всего, 94% интернет-пользователей ответили — Facebook; 22% — Instagram; 5% — Twitter (респонденты имели право дать три ответа).

