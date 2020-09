Сухуми осуждает прозвучавшие в России заявления об аннексии

«Министерство иностранных дел» оккупированной Абхазии выступило с заявлением, в котором осуждает прозвучавшие в России заявления об аннексии Абхазии Российской Федерацией наряду с другими территориями.

В заявлении от 11 сентября говорится, что «политический статус Республики Абхазия не подлежит пересмотру и носит необратимый характер.». Согласно тому же заявлению, этот статус «определен Конституцией, Актом о государственной независимости и был юридически признан указом Президента Российской Федерации от 26 августа 2008 года».

Власти оккупированной Абхазии выступили с заявлением после того, как российский депутат ультранационалист, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить Беларусь в Российскую Конфедерацию, отметив, что «можем взять сюда и Приднестровье, и Абхазию, и Южную Осетию, и Донбасс, и так далее».

«МИД» оккупированной Абхазии призвало российских общественных и политических деятелей воздерживаться от заявлений, противоречащих официальной позиции России по политическому статусу региона.

Ранее в июле оккупированная Абхазия осудила аналогичное предложение российской политической партии «За правду».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)