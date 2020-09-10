Союз регби Грузии
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Сборная Грузии по регби будет играть в турнире восьми наций

10/09/2020 - 23:00
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Сборная Грузии по регби «Лелоеби» осенью 2020 года примет участие в турнире восьми наций. Информацию подтвердил 10 сентября в Союз регби Грузии.

Для участия в турнире сборная Грузии была приглашена вместо Японии, которая отказалась от участия в спортивном мероприятии из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19.

В турнире команды будут разделены на две корзины. Сборная Грузии поместится в одну корзину со сборными Уэльса, Англии и Ирландии.

По заявлению Союза регби Грузии, участие в турнире является признанием грузинского регби.

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10/09/2020 - 23:00
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