Правительство Грузии снова ужесточает ограничения из-за коронавируса

Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии, который работает по вопросам пандемии коронавируса, объявил, что ряд ограничений в связи с вирусом вновь вступит в силу. Ужесточение мер последовало за увеличением случаев заражения вирусом в последнее время – на данный момент в стране зарегистрировано более 400 активных случаев вируса, что является самым высоким показателем с момента начала пандемии в феврале этого года.

По решению властей Грузии, открытие кинотеатров и театров, что было запланировано на 15 сентября и 1 октября, соответственно, перенесено на 1 ноября.

С завтрашнего дня будут запрещены различные мероприятия, включая юбилеи, свадьбы, массовые поминки и многое другое. До сих пор ограничение касалось проведения таких мероприятий только в закрытых помещениях, но с завтрашнего дня их проведение будет ограничено и в открытых пространствах. С завтрашнего дня, 10 сентября, будут запрещены культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек.

Глава Администрации правительства Натиа Мезвришвили отметила, что ограничения не распространяются на предвыборную агитацию и политический процесс. Однако Мезвришвили призвала политические партии, участвующие в предвыборной кампании, следовать рекомендациям экспертов в области здравоохранения, в том числе, к ношению масок для лиц в надлежащих местах.

Открытие школ запланировано на 15 сентября, несмотря на новую эпидемическую ситуацию. Аджария, объявленная «красной зоной», будет единственным регионом, где учебный процесс будет проходить дистанционно до 1 октября. Однако, по решению Координационного совета, торжественные мероприятия в школах будут отменены.

Глава Администрации правительства подчеркнула, что контроль за выполнением запретов и рекомендаций в связи с коронавирусом будет ужесточен. «Соблюдение правил ношения масок и выполнение этого требования особенно важно, что будет контролироваться строго», — сказала Мезвришвили, отметив, что за соблюдением правил будет следить полиция и Инспекция труда.

В то же время, вслед за ростом случаев заражения, министр здравоохранения Экатерине Тикарадзе заявила сегодня, что бессимптомные пациенты в возрасте от 18 до 65 лет, не страдающие хроническими заболеваниями, продолжат лечение в гостиницах, в карантинных пространствах. Следовательно, с сегодняшнего дня в трех крупнейших городах страны, Тбилиси, Батуми и Кутаиси, менее тяжелые пациенты будут проходить лечение в карантинных зонах.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)