Народный защитник откликнулся на угрозы в адрес Панкисского общинного радио

Народный защитник Грузии заявил 8 сентября, что прошедшие недавно акции против Панкисского общинного радио и озвученные заявления с угрозами содержат признаки создания препятствий журналистской деятельности. Омбудсмен призвал МВД своевременно начать расследование по этому делу.

По заявлению омбудсмена, министерству следует принять соответствующие меры для обеспечения безопасных условий труда для сотрудников радио.

Народный защитник поясняет, что в соответствии с законодательством Грузии, заявления, содержащие угрозы и призывающие к насилию в отношении лица, выходят за рамки свободы собраний и выражения мнений, и призывает организаторов и участников акций соблюдать требования закона.

Омбудсмен напомнил, что в ходе акций против Панкисского общинного радио 29 августа и 5 сентября участники озвучили угрозы применить силу против радио и его основателя Гелы Мтивлишвили. «Во избежание ожидаемого нападения 5 сентября руководство Панкисского общинного радио отменило запланированные работы и командировки для осуществления журналистской деятельности и технических работ в ущелье», — говорится в заявлении.

В организации акций против общинного вещателя Панкисское радио обвинило правящую партию и Службу государственной безопасности. Ведущая Панкисского общинного радио Луиза Мутошвили заявила Civil.ge, что их работу опротестовывают за критические настроения в отношении деятельности правительства.

