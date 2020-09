За места в Парламенте Грузии будут бороться 66 партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии заявила, что в октябрьских парламентских выборах хотели участвовать 78 партий, из которых 66 были зарегистрированы, а 12 партиям отказали в регистрации.

Процесс регистрации политических партий на предстоящих парламентских выборах завершился 4 сентября. На следующем этапе политические партии и избирательные блоки должны представить партийные списки председателю ЦИК не позднее 1 октября.

Что касается мажоритарных кандидатов, партия/избирательный блок может выдвинуть по одному кандидату в депутаты Парламента в каждом мажоритарном округе не позднее 1 октября.

Ниже приводится список 66 партий, которые успешно прошли регистрацию:

«Путь Звиада», председатель Михеил Салуашвили «За социальную справедливость», председатель Мамука Тускадзе «Партия единства и развития Грузии», председатель Джондо Джавахишвили «Грузия», председатель Георгий Лилуашвили «Социал-демократы за развитие Грузии», председатель Гиа Жоржолиани «Закон и справедливость», председатель Тамар Чарквиани «Политическое движение — Победившая Грузия», председатель Ираклий Окруашвили «Новая сила», председатель Лазаре Закариадзе «Тамаз Мечиаури за единую Грузию», председатель Тамаз Мечиаури «Реформаторы», председатель Давид Миротадзе «Новый политический центр — Гирчи», председатель Иаго Хвичия «Народная партия», председатель Иване (Мамука) Гиоргадзе «Единство грузинских националистов», председатель Гаиоз Мамаладзе «Грузинская труппа», председатель Джонди Багатурия «Консервативная (монархическая) партия Грузии», председатель Ираклий Кобрава «Грузинские корни», председатель Тенгиз Окропилашвили «Социал-демократическая партия Грузии», председатель Автандил Велтаури «Политическое движение грузинских ветеранов и патриотов», председатель Гиа Бердзенидзе «Измени Грузию», председатель Георгий Гагнидзе «Христианско-демократическое движение», председатель Григол Джоджуа «Новые христиан-демократы», председатель Николоз Джоглидзе «Трибуна», председатель Давид Чичинадзе «Европейские демократы Грузии», председатель Паата Давитаия «Белые», председатель Теймураз Шашиашвили «Консервативная партия Грузии», председатель Звиад Дзидзигури «Орден сынов отечества Родина», председатель Григоли Сохадзе «За справедливость», председатель Эка Беселия «Выбор за Родину», председатель Лела Гуледани «Партия зеленых Грузии», председатель Георгий Гачечиладзе «Единая Грузия — Демократическое движение», председатель Нино Бурджанадзе «Национально-демократическое движение», председатель Давид Шукакидзе «Движение за свободную Грузию», председатель Хатуна Коиава «Левый Альянс», председатели Иосеб Шатберашвили и Кахабер Дзагания «Будущая Грузия», председатель Георгий Лагидзе «Христианско-консервативная партия Грузии», председатель Шота Малашхия «Лело за Грузию», председатель Мамука Хазарадзе «Алеко Элисашвили — граждане», председатель Александр Элисашвили «Грузинский выбор», председатель Бежан Гунава «Свободная Грузия», председатель Каха Кукава «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели», председатель Георгий Вашадзе «Реформер», председатель Торнике Джанашвили «Наша Грузия — Альянс солидарности», председатель Бека Нацвлишвили «Союз защиты прав пенсионеров Грузии», председатель Ираклий Нацвлишвили «Свобода — Путь Звиада Гамсахурдиа», председатель Малхази Горгаслидзе «Грузинская идея», председатель Леван Чачуа «Грузинский марш — национальное движение», председатель Александр Брегадзе «Прогрессивная Грузия», председатель Ираклий Мурцхваладзе «Прогресс и свобода», председатель Николоз Гвритишвили «Лейбористская партия Грузии», председатель Шалва Нателашвили «Социалистическая рабочая партия», председатель Тамаз Джапошвили «Национально-демократическая партия», Бачуки Кардава «Свободные демократы», Тамар Кекенадзе, и.о. председателя «Евроатлантический путь Грузии», председатель Шорена Гардапхадзе «Движение Государство ради народа», председатель Ника Мачутадзе «Единство иберийцев», председатель Георгий Циптаури «Наша Единая Грузия», председатель Исаки Гиоргадзе «Евроатлантический вектор», председатель Серго Джавахидзе «Народное движение Христиан-демократы», председатель Ана Рехвиашвили «Партия развития Грузии», председатель Кетеван Гоголадзе «Союз традиционалистов Грузии», председатель Акакий Асатиани «Альянс патриотов Грузии», председатель Давид Тархан-моурави, генеральный секретарь Ирма Инашвили «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», председатель Бидзина Иванишвили, генеральный секретарь Каха Каладзе «Европейская Грузия — Движение за свободу», председатель Давид Бакрадзе, генеральный секретарь Георгий Угулава «Единое национальное движение», председатель Григол Вашадзе «Республиканская партия Грузии», председатель Хатуна Самнидзе «Промышленность спасет Грузию», председатель Зураб Ткемаладзе

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)