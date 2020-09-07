За места в Парламенте Грузии будут бороться 66 партий
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии заявила, что в октябрьских парламентских выборах хотели участвовать 78 партий, из которых 66 были зарегистрированы, а 12 партиям отказали в регистрации.
Процесс регистрации политических партий на предстоящих парламентских выборах завершился 4 сентября. На следующем этапе политические партии и избирательные блоки должны представить партийные списки председателю ЦИК не позднее 1 октября.
Что касается мажоритарных кандидатов, партия/избирательный блок может выдвинуть по одному кандидату в депутаты Парламента в каждом мажоритарном округе не позднее 1 октября.
Ниже приводится список 66 партий, которые успешно прошли регистрацию:
- «Путь Звиада», председатель Михеил Салуашвили
- «За социальную справедливость», председатель Мамука Тускадзе
- «Партия единства и развития Грузии», председатель Джондо Джавахишвили
- «Грузия», председатель Георгий Лилуашвили
- «Социал-демократы за развитие Грузии», председатель Гиа Жоржолиани
- «Закон и справедливость», председатель Тамар Чарквиани
- «Политическое движение — Победившая Грузия», председатель Ираклий Окруашвили
- «Новая сила», председатель Лазаре Закариадзе
- «Тамаз Мечиаури за единую Грузию», председатель Тамаз Мечиаури
- «Реформаторы», председатель Давид Миротадзе
- «Новый политический центр — Гирчи», председатель Иаго Хвичия
- «Народная партия», председатель Иване (Мамука) Гиоргадзе
- «Единство грузинских националистов», председатель Гаиоз Мамаладзе
- «Грузинская труппа», председатель Джонди Багатурия
- «Консервативная (монархическая) партия Грузии», председатель Ираклий Кобрава
- «Грузинские корни», председатель Тенгиз Окропилашвили
- «Социал-демократическая партия Грузии», председатель Автандил Велтаури
- «Политическое движение грузинских ветеранов и патриотов», председатель Гиа Бердзенидзе
- «Измени Грузию», председатель Георгий Гагнидзе
- «Христианско-демократическое движение», председатель Григол Джоджуа
- «Новые христиан-демократы», председатель Николоз Джоглидзе
- «Трибуна», председатель Давид Чичинадзе
- «Европейские демократы Грузии», председатель Паата Давитаия
- «Белые», председатель Теймураз Шашиашвили
- «Консервативная партия Грузии», председатель Звиад Дзидзигури
- «Орден сынов отечества Родина», председатель Григоли Сохадзе
- «За справедливость», председатель Эка Беселия
- «Выбор за Родину», председатель Лела Гуледани
- «Партия зеленых Грузии», председатель Георгий Гачечиладзе
- «Единая Грузия — Демократическое движение», председатель Нино Бурджанадзе
- «Национально-демократическое движение», председатель Давид Шукакидзе
- «Движение за свободную Грузию», председатель Хатуна Коиава
- «Левый Альянс», председатели Иосеб Шатберашвили и Кахабер Дзагания
- «Будущая Грузия», председатель Георгий Лагидзе
- «Христианско-консервативная партия Грузии», председатель Шота Малашхия
- «Лело за Грузию», председатель Мамука Хазарадзе
- «Алеко Элисашвили — граждане», председатель Александр Элисашвили
- «Грузинский выбор», председатель Бежан Гунава
- «Свободная Грузия», председатель Каха Кукава
- «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели», председатель Георгий Вашадзе
- «Реформер», председатель Торнике Джанашвили
- «Наша Грузия — Альянс солидарности», председатель Бека Нацвлишвили
- «Союз защиты прав пенсионеров Грузии», председатель Ираклий Нацвлишвили
- «Свобода — Путь Звиада Гамсахурдиа», председатель Малхази Горгаслидзе
- «Грузинская идея», председатель Леван Чачуа
- «Грузинский марш — национальное движение», председатель Александр Брегадзе
- «Прогрессивная Грузия», председатель Ираклий Мурцхваладзе
- «Прогресс и свобода», председатель Николоз Гвритишвили
- «Лейбористская партия Грузии», председатель Шалва Нателашвили
- «Социалистическая рабочая партия», председатель Тамаз Джапошвили
- «Национально-демократическая партия», Бачуки Кардава
- «Свободные демократы», Тамар Кекенадзе, и.о. председателя
- «Евроатлантический путь Грузии», председатель Шорена Гардапхадзе
- «Движение Государство ради народа», председатель Ника Мачутадзе
- «Единство иберийцев», председатель Георгий Циптаури
- «Наша Единая Грузия», председатель Исаки Гиоргадзе
- «Евроатлантический вектор», председатель Серго Джавахидзе
- «Народное движение Христиан-демократы», председатель Ана Рехвиашвили
- «Партия развития Грузии», председатель Кетеван Гоголадзе
- «Союз традиционалистов Грузии», председатель Акакий Асатиани
- «Альянс патриотов Грузии», председатель Давид Тархан-моурави, генеральный секретарь Ирма Инашвили
- «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», председатель Бидзина Иванишвили, генеральный секретарь Каха Каладзе
- «Европейская Грузия — Движение за свободу», председатель Давид Бакрадзе, генеральный секретарь Георгий Угулава
- «Единое национальное движение», председатель Григол Вашадзе
- «Республиканская партия Грузии», председатель Хатуна Самнидзе
- «Промышленность спасет Грузию», председатель Зураб Ткемаладзе
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