НПО GDI: ужесточение ограничений на выезд из страны является неконституционным

Неправительственная организация «Демократическая инициатива Грузии» (GDI) в своем заявлении от 4 сентября подвергла критике ужесточение Парламентом страны правил выезда для граждан Грузии, путешествующих в страны ЕС/Шенгенское зоне, назвав новые ограничения «неконституционными» и «несовместимыми с международными стандартами».

Два дня назад Парламент Грузии одобрил поправки, согласно которым, гражданину может быть отказано в пересечения границы, если он не предоставит ряд документов, которые ранее были обязательными только при въезде в ЕС/Шенгенскую зону.

Организация заявляет, что поправки ограничивают свободу передвижения, предусмотренную статьей 14 Конституции, в том числе, возможность свободного выезда с территории Грузии.

«Демократическая инициатива Грузии» заявляет, что в законе не указаны законные цели ограничений, и добавляет, что предотвращение использования безвизового режима в недобросовестных целях не может считаться законной целью.

«Представленная мера является довольно интенсивной формой вмешательства в права, которая не учитывает индивидуальный подход и, кроме того, ущемляет человеческое достоинство, поскольку делает граждан Грузии средством для достижения цели», — говорится в заявлении.

Еще одна важная проблема, которую подчеркивает организация — это делегирование конституционных прав Парламентом Министерству внутренних дел, что, согласно заявлению организации, увеличивает риск злоупотребления властью со стороны органа исполнительной власти.

«Демократическая инициатива Грузии» заявляет, что новые правила являются диспропорциональным ограничением права на поездки, что, по ее мнению, несовместимо с международными нормами и практикой.

