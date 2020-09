Доклад ОБСЕ/БДИПЧ об оценке предвыборных потребностей

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) опубликовало доклад по Миссии по оценке потребностей предвыборной среды в Грузии.

Миссия находилась в Тбилиси с 3 по 8 августа. В ходе визита члены миссии встретились с официальными лицами страны, представителями политических партий, СМИ, гражданского общества и международных организаций и миссий.

В докладе, опубликованном 27 августа, говорится, что миссия рекомендует, чтобы для наблюдения за октябрьскими парламентскими выборами в страну прибыли 28 долгосрочных наблюдателей, а непосредственно ко дню выборов — 350 краткосрочных наблюдателей. для наблюдения за октябрьскими парламентскими выборами. Наблюдательная миссия также охватывает и мониторинг СМИ.

По заявлению миссии, в ходе встреч в Грузии представителям миссии сказали, что обязательной предпосылкой для проведения демократических выборов является успешная реализация избирательных изменений. По сведениям миссии, некоторые также отметили, что принятых законодательных изменений недостаточно.

В отчете отмечается, что некоторые из вышеупомянутых встреч были посвящены необходимости принятия дальнейших мер по оздоровлению избирательного процесса в большей мере. В том числе: улучшение состава избирательных комиссий, принятие соответствующих мер против запугивания избирателей, введение справедливого механизма для разрешения избирательных споров, принятие необходимых мер по обеспечению прозрачности финансирования избирательной кампании и урегулирование кампаний в социальных сетях.

По заявлению миссии, во время бесед с представителями миссии большинство собеседников выразило доверие Центральной избирательной комиссии, хотя на некоторых встречах было также сказано, что правящая партия имеет большее представительство в избирательных комиссиях более низкого уровня, чем это необходимо, а независимость и беспристрастность этих представительств также подверглись сомнению.

По заявлению ОБСЕ/БДИПЧ, предвыборная кампания, как ожидается, будет сосредоточена на экономических вопросах, последствиях пандемии нового коронавируса, вопросах верховенства закона и независимости судебной власти. В беседе с представителями миссии также было отмечено, что пандемия Ковид-19 не помешает проведению избирательной кампании.

Согласно докладу, в беседе с представителями миссии некоторые собеседники выразили обеспокоенность по поводу того, что в избирательном процессе Грузинская мечта пытается извлечь выгоду из шагов, предпринятых в ответ на пандемию коронавируса. Некоторые же заявили, что правительственные программы в рамках борьбы против Ковид-19 в предвыборный период «могут служить подкупу избирателей».

ОБСЕ/БДИПЧ подчеркивает, что в беседе с миссией некоторые дали положительную оценку деятельности Службы государственного аудита, а другие поставили под сомнение эффективность ее работы из-за недостаточных человеческих ресурсов и полномочий по применению санкций.

По заявлению Миссии БДИПЧ, на некоторых встречах с ними также говорилось о недостаточном доверии к избирательной кампании и прозрачности партийных финансов.

В докладе также уделяется внимание медиа-среде в стране. Во время встреч МНВ БДИПЧ/ОБСЕ было сказано, что медиа-среда в Грузии «разнообразна, но разобщена по политическому признаку». В этом контексте некоторые собеседники подчеркнули «усиливающееся давление на известных телеведущих, настроенных критически к правительству».

Что касается процесса наблюдения за выборами, в беседе с членами миссии некоторые собеседники выразили озабоченность по поводу «злонамеренного использования механизма наблюдения в избирательных целях», что снизит доверие общественности к наблюдению за процессом выборов.

По мнению миссии, рекомендация БДИПЧ разрешить обжалование решений избирательной комиссии любого уровня, даже если они были приняты единолично, не была принята во внимание, и что решения председателя ЦИК о нарушениях на выборах обжалованию не подлежат.

Наконец, в беседе с миссией некоторые собеседники также подчеркнули недостаток доверия к «независимости избирательной системы и эффективности процесса разрешения избирательных споров».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)