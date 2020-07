«TI Грузия» опубликовала доклад о доходах и расходах партий за 2019 год

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International Georgia — TIG), 9 июля опубликовала доклад о доходах и расходах политических партий в 2019 году. Согласно документу, в прошлом году Грузинская мечта оставалась «самой богатой партией» и «пользовалась неконкурентным преимуществом» с точки зрения финансирования.

Доходы политических партий

По информации «Международной прозрачности – Грузия», в прошлом году 19 политических партий получили в общей сложности 20 739 364 лари, из которых почти половина — 9 502 653 лари приходились на Грузинскую мечту. За правящей партией следует Альянс патриотов с 1 676 618 лари и Европейская Грузия с 1 643 099 лари.

Согласно докладу, 59% доходов (12 301 675 лари) партии получили от государства и 41% (8 437 689 лари) — от частного сектора. Из этих сумм большую часть суммарных доходов 18 партий (88%), за исключением Грузинской мечты, составило финансирование из государственного бюджета.

«Международная прозрачность – Грузия» также утверждает, что в 2019 году только 13 из 19 партий получили пожертвования, а общая сумма, пожертвованная партиям от 450 физических и 26 юридических лиц, составила 8 362 581 лари.

«84% пожертвований — 7 036 166 лари – приходилось на правящую партию. Грузинская мечта получила в 14 раз больше денег, чем «Лело», которая занимает второе место по частному финансированию, и в 5 раз больше, чем остальные 18 партий», — говорится в документе.

В докладе также говорится, что в период с 1 января 2019 года по 1 мая 2020 года 9 компаний, которые жертвовали суммы Грузинской мечте, и 15 компаний, связанных с физическими лицами, пожертвовавшими суммы Грузинской мечте, получили контракты на государственные закупки на сумму 141 843 663 лари. Из них 15 750 924 лари по правилам упрощенных закупок, и 126 092 739 лари — по тендерам.

Расходы политических партий

Согласно докладу, 19 политических партий потратили 20 723 057 лари в прошлом году, из которых 43% (8 877 711 лари) приходилось на Грузинскую мечту. По расходам Европейская Грузия (2 206 248 лари) и Альянс патриотов (1 671 775) делят второе и третье места.

В 2019 году партии потратили на рекламу в общей сложности 2 352 736 лари. 74% (1 477 140 лари) из них приходятся на правящую партию. «Грузинская мечта заплатила за рекламу в 3 раза больше, чем остальные 18 партий в общей сложности», — говорится в документе.

Другие вопросы

По заявлению «Международной прозрачности – Грузия», с точки зрения прозрачности финансирования, материалы политического содержания, размещенные в Facebook, информация о заказчиках которой не является публичной, по-прежнему являются «важным вызовом».

Организация заявляет, что Служба государственного аудита не может контролировать расходы на политическую рекламу в социальных сетях и эта проблема требует решения.

Рекомендации:

По оценке организации «Международная прозрачность – Грузия»:

Служба государственного аудита должна уделять больше внимания: выявлению и изучению пожертвований с высокой степенью риска; эффективному мониторингу финансовых деклараций партий и усилению возможностей партий с точки зрения правильного и полного декларирования своих финансов;

Партиям необходимо больше сосредоточиться на привлечении пожертвований.

