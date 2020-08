Правящая команда и оппозиция комментируют интервью Лаврова

Правящая команда и оппозиция откликнулись на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он рассказал о двусторонних отношениях и перспективах возобновления полетов между Грузией и Россией, и выразил «полную поддержку» политики Грузинской мечты в отношении Москвы.

Председатель Парламента Арчил Талаквадзе заявил, что Грузия не собирается идти на уступки в ущерб своим национальным интересам.

«Согласно принципам международного права, правда на нашей стороне. Наши территории оккупированы. Поэтому, если Россия хочет какой-либо нормализации, в первую очередь, она должна выполнить Соглашение о прекращении огня и вывести своих солдат с территории нашей страны», — сказал Талаквадзе.

Отметив, что выбор Грузии — это мирное и демократическое развитие, он добавил: «мы убеждены, что стена из колючей проволоки обязательно рухнет, как Берлинская стена в свое время».

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе напомнил, что дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны после оккупации Россией территорий Грузии в 2008 году.

«Ситуация в этих регионах крайне сложная с точки зрения нарушения прав человека. Идет широкомасштабная милитаризация Абхазии и Цхинвальского региона», — сказал он.

По словам Абашидзе, «если Россия действительно заинтересована в серьезном прогрессе и прорыве в этом направлении, именно от нее зависит, она должна выполнить свои обязательства, взятые еще в 2008 году».

Что касается возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, Абашидзе отметил, что полеты были приостановлены не по инициативе Тбилиси. «Мы были и сейчас заинтересованы в возобновлении авиасообщения, но, конечно, мы должны рассматривать это в контексте эпидемиологической ситуации», — добавил он.

Министр экономики Натиа Турнава также отметила, что «решение (о приостановлении полетов) было нецелесообразным, поскольку ни тогда, ни позже туристам из России ничего не угрожало в Грузии».

По заявлению представителя Единого национального движения Левана Бежашвили, заявление Лаврова является еще одним ярким доказательством того, что «власти Грузинской мечты и власть Путина тесно связаны друг с другом».

Депутат Парламента от Европейской Грузии Серги Капанадзе заявил, что понимаемая Россией нормализация, фактически, означает признание Грузией Цхинвальского региона и Абхазии в качестве независимых государств и подписание договора о возобновлении дипломатических отношений.

По его словам, в противном случае, восстановление отношений будет свидетельством того, что две страны уважают территориальную целостность друг друга. «Понятно, что, когда Лавров говорит это, он фактически имеет в виду, чтобы мы признали Цхинвали и Абхазию, а затем подписали восстановление отношений».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)