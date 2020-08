Представители власти и оппозиции прокомментировали доклад НДИ США

Представители правящей команды и оппозиции откликнулись на доклад об оценке предвыборной среды, который был опубликован Национально-демократическим институтом США 19 августа, и в котором наряду с положительными тенденциями также затрагиваются проблемы, стоящие перед избирательной системой.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе обратил внимание «неверные фактические данные», зафиксированные в докладе, источником которых, по его словам, являются т.н. грузинские «эксперты».

«Я думаю, что за это придется ответить, в том числе и перед НДИ, той грузинской организации, или какому-нибудь эксперту, который предоставил (НДИ) неверную информацию», — заявил Мдинарадзе.

По словам представителя Единого национального движения Тины Бокучавы, это вполне естественно, когда НДИ уже говорит об использовании суда в качестве инструмента политического преследования в контексте выборов.

«Язык ненависти, насильственная терминология и, в целом, насильственная кампания — это бренд Грузинской мечты, и, конечно же, Бидзина Иванишвили будет использовать этот бренд еще более активно на этих выборах, потому что у него нет шансов победить на выборах демократическим путем», — сказала она журналистам.

По словам представителя Европейской Грузии Левана Тархнишвили, на фоне того, что Грузинская мечта и Бидзина Иванишвили пока не учли ни одну из рекомендаций, он не возлагает «больших надежд», что правящая команда учтет рекомендации НДИ США в этом случае.

«Но все это ему (Иванишвили) не поможет, и ему придется признать поражение (на выборах)», — сказал Тархнишвили.

Кандидат в мажоританые депутаты в округе Рустави и Гардабани от партии «Лело» Григол Гегелия заявил, что он обратил внимание на ту часть доклада НДИ США, в которой речь идет «о злоупотреблении административным ресурсом и судебной системой» со стороны правящей команды.

«Наши западные друзья и партнеры ни на секунду не потерпят того, чтобы Иванишвили полностью украл и окончательно захватил грузинскую демократию», — сказал Гегелия жуналистам.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)