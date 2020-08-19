Министр обороны Украины находится с визитом в Тбилиси

Министр обороны Украины Андрей Таран посетил Грузию со своим первым официальным визитом, где на встрече со своим коллегой Ираклием Гарибашвили обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Министры подписали План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Украины на 2020 год.

«Договоренности, которых мы достигли, будут способствовать укреплению обороноспособности наших государств, повышению оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины и Сил обороны Грузии, в целом гарантировать мир и благополучие нашим народам», — заявил министр обороны Украины.

Как сообщает Министерство обороны Украины, стороны обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества в сфере обороны по таким направлениям, как стратегическая коммуникация, киберзащита, военно-техническая сфера, совместное участие в военных учениях и внедрение стандартов НАТО в вооруженных силах.

Согласно тому же сообщению, министры акцентировали внимание на перспективах реформы обороны. Министр обороны Украины поделился со своим грузинским коллегой опытом страны по трансформации Вооруженных сил на фоне российской агрессии.

«Одна из общих задач Украины и Грузии — восстановить территориальную целостность и освободить свои территории от российской оккупации», — сказал министр Таран. «Это цель нашего стратегического партнерства, одним из ключевых элементов которого является сотрудничество в области безопасности и обороны».

Glad to host my Ukrainian colleague Andrii Taran within his first official visit as a Minister of Defence to Georgia, which underlines the level of our time-proven cooperation, partnership and friendship. pic.twitter.com/sq0fKpbMkz — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) August 19, 2020

В свою очередь, Министерство обороны Грузии заявило, что министры сосредоточили внимание на таких важных вопросах, как безопасность на Черном море, укрепление демократических институтов в странах, усиление обороноспособности и совместимость Сил обороны с НАТО.

Ираклий Гарибашвили поблагодарил своего украинского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, отметив, что «Грузия поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины и мирное урегулирование конфликтов».

Визит министра обороны Украины в Грузию состоялся на фоне напряжения отношений между двумя странами после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен председателем Исполнительного комитета реформ в Украине. После этого правительство Грузии отозвало чрезвычайного и полномочного посла страны в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций в Тбилиси.

Вчера посол Украины в Грузии пожаловался, что отсутствие его грузинского коллеги в Киеве наносит ущерб двусторонним отношениям.

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