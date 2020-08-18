«Лело» представила часть своей команды к выборам ВС Аджарии
Партия «Лело» 17 августа в Батуми представила часть партийного списка и мажоритарных кандидатов к выборам Верховного совета Аджарии, которые пройдут в октябре параллельно с выборами в Парламент Грузии.
Часть партийного списка «Лело» к выборам Верховного Совета Аджарии выглядит следующим образом:
- Георгий Таварткиладзе — финансист;
- Важа Дарчия — политолог и гражданский активист;
- Мака Цинцадзе — юрист;
- Михаил Кавтарадзе — юрист;
- Георгий Дарчия — архитектор;
- Звиад Диасамидзе — историк;
- Эка Давитадзе — специалист по массовым коммуникациям;
- Гоча Жгенти — врач-травматолог, специалист лесного хозяйства;
- Рауль Паксадзе – врач-травматолог;
- Сабри Брунджадзе — психолог;
- Иване Пирцхалеишвили — экономист;
- Давид Мамуладзе — врач-аллерголог;
- Гульнара Абашидзе — врач.
Как заявили «Civil.ge» в партии «Лело», порядок кандидатов в представленном партийном списке условный и будет изменен. Также в течение следующего месяца в список будут добавлены еще несколько человек (минимум 5).
Что касается мажоритарных кандидатов, то за мандаты в Верховном совете Аджарии от имени «Лело» будут бороться Геннадий Тебидзе в Батумском округе и Мераб Абашидзе в избирательном округе, который объединяет муниципалитеты Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло. Мажоритарного кандидата от Кобулети партия представит во время открытия своего офиса в муниципалитете.
12 августа «Лело» уже выдвинула мажоритарных кандидатов в Парламент Грузии от региона Аджария. От имени Лело в Парламент из региона будут баллотироваться:
- Джамбул Хозреванидзе — Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло;
- Ираклий Купрадзе — Батуми;
- Паата Цивадзе — Кобулети.
Согласно Закону «О выборах в Верховный Совет Автономной Республики Аджария», количество кандидатов в члены Верховного Совета в списке, представленном партией, должно быть не менее 18 и не более 30. В настоящее время в Верховном Совете Аджарии 15 пропорциональных и 6 мажоритарных депутатов. Согласно принятым недавно изменениям, после октябрьских выборов в Верховный совет будут избраны 18 депутатов пропорциональным правилам и 3 депутата по мажоритарным правилам на четырехлетний срок.
Комментарий лидера партии
Партийный список и мажоритарных кандидатов в Батуми представил председатель партии Мамука Хазарадзе, который пообещал превратить Батуми из города казино в эпицентр новых технологий и инноваций.
Он также подверг критике правящую команду за продолжающееся хаотичное строительство в столице Аджарии, непотизм и коррупцию в регионе. Хазарадзе пообещал местным жителям создать новые рабочие места за счет развития судостроения и рыболовства.
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