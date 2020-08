«Лело» представила часть своей команды к выборам ВС Аджарии

Партия «Лело» 17 августа в Батуми представила часть партийного списка и мажоритарных кандидатов к выборам Верховного совета Аджарии, которые пройдут в октябре параллельно с выборами в Парламент Грузии.

Часть партийного списка «Лело» к выборам Верховного Совета Аджарии выглядит следующим образом:

Георгий Таварткиладзе — финансист;

Важа Дарчия — политолог и гражданский активист;

Мака Цинцадзе — юрист;

Михаил Кавтарадзе — юрист;

Георгий Дарчия — архитектор;

Звиад Диасамидзе — историк;

Эка Давитадзе — специалист по массовым коммуникациям;

Гоча Жгенти — врач-травматолог, специалист лесного хозяйства;

Рауль Паксадзе – врач-травматолог;

Сабри Брунджадзе — психолог;

Иване Пирцхалеишвили — экономист;

Давид Мамуладзе — врач-аллерголог;

Гульнара Абашидзе — врач.

Как заявили «Civil.ge» в партии «Лело», порядок кандидатов в представленном партийном списке условный и будет изменен. Также в течение следующего месяца в список будут добавлены еще несколько человек (минимум 5).

Что касается мажоритарных кандидатов, то за мандаты в Верховном совете Аджарии от имени «Лело» будут бороться Геннадий Тебидзе в Батумском округе и Мераб Абашидзе в избирательном округе, который объединяет муниципалитеты Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло. Мажоритарного кандидата от Кобулети партия представит во время открытия своего офиса в муниципалитете.

12 августа «Лело» уже выдвинула мажоритарных кандидатов в Парламент Грузии от региона Аджария. От имени Лело в Парламент из региона будут баллотироваться:

Джамбул Хозреванидзе — Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло;

Ираклий Купрадзе — Батуми;

Паата Цивадзе — Кобулети.

Согласно Закону «О выборах в Верховный Совет Автономной Республики Аджария», количество кандидатов в члены Верховного Совета в списке, представленном партией, должно быть не менее 18 и не более 30. В настоящее время в Верховном Совете Аджарии 15 пропорциональных и 6 мажоритарных депутатов. Согласно принятым недавно изменениям, после октябрьских выборов в Верховный совет будут избраны 18 депутатов пропорциональным правилам и 3 депутата по мажоритарным правилам на четырехлетний срок.

Комментарий лидера партии

Партийный список и мажоритарных кандидатов в Батуми представил председатель партии Мамука Хазарадзе, который пообещал превратить Батуми из города казино в эпицентр новых технологий и инноваций.

Он также подверг критике правящую команду за продолжающееся хаотичное строительство в столице Аджарии, непотизм и коррупцию в регионе. Хазарадзе пообещал местным жителям создать новые рабочие места за счет развития судостроения и рыболовства.

