Политические рейтинги и внешнеполитический курс по результатам опроса общественного мнения МРИ

Международный республиканский институт США (МРИ) 12 августа опубликовал результаты опроса общественного мнения, которые, наряду с другими вопросами, также отражают отношение граждан к политическим партиям и внешнеполитическому курсу страны.

38% респондентов считают, что страна развивается в правильном направлении. Этот показатель увеличился на 16 процентных пунктов по сравнению с октябрем прошлого года. 53% считают, что страна развивается в неправильном направлении (октябрь 2019 г. — 68%), а 9% — не знают или отказываются отвечать.

65% респондентов считают, что лучший способ управления страной — это форма демократического правления. 17% указывают на другие формы управления, которые были бы более подходящими для нашей страны, а 6% считают, что существуют формы управления лучше, чем демократические. 11% не знают или отказываются отвечать.

Результаты опроса общественного мнения по заказу МРИ (pdf на английском языке)

Опрос общественного мнения по заказу Международного республиканского института США (МРИ) проводился в период с 4 июня по 2 июля 2020 года организацией Балтийские исследования/Геллап (The Gallup), и в рамках исследования были опрошены 1500 человек, имеющих право избирательного голоса по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий). По словам авторов исследования, средняя погрешность результатов составляет +/- 2,5%.

Политические рейтинги

На вопрос — «Если бы парламентские выборы проходили на этой неделе, какую политическую партию вы бы поддержали?» — 33% ответили — «Грузинская мечта» (октябрь 2019 г. — 23%), 16% — «Единое национальное движение» (октябрь 2019 г. — 15%), 5% — Европейская Грузия (октябрь 2019 — 7%), 3-3% — «Стратегия Агмашенебели» и «Альянс патриотов». По 2% респондентов поддерживают Лейбористскую партию, Гражданское движение (Алеко Элисашвили), «Лело за Грузию» и «Гирчи». 1% респондентов заявили, что поддерживают Демократическое движение Нино Бурджанадзе. «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили также имеет поддержку на уровне 1%.

Также на этот же вопрос 1% респондентов ответили, что не поддерживают ни одну партию, 17% не знают, 11% отказались отвечать.

По результатам опроса общественного мнения, негативные рейтинги возглавляет Единое национальное движение. 29% респондентов заявили, что эту партию не поддержали бы ни в коем случае. За ним следуют «Грузинская мечта» с 25%, Гирчи — с 16%, Альянс патриотов — с 12%, Лейбористская партия, Партия за справедливость (Эка Беселия) и Демократическое движение Нино Бурджанадзе с 9% каждая.

Среди политиков, публичных и духовных лиц самый высокий рейтинг одобрения среди общественности у Католикоса-Патриарха всея Грузии Илия II — 89%, а его персона не нравится только 6%. За ним следует руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гакрелидзе, он нравится 74%-м респондентов, а не нравится 17% опрошенных. Затем идут — Георгий Гахария — 63%-31%, Каха Каладзе — 57%-37%, один из лидеров Европейской Грузии — Давид Бакрадзе — 53%-40%, Шалва Нателашвили — 42%-51%, Бидзина Иванишвили — 41%-51%.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не нравится 62% респондентов, а 32% нравится. 52% респондентов негативно настроены к спикеру Парламента Арчилу Талаквадзе, а 34% — нравится его персона. Мамука Хазарадзе, один из основателей партии «Лело за Грузию», не нравится 57% опрошенных, а 27% положительно относятся к нему.

В рамках исследования наибольшее число респондентов выразили негативное отношение к одному из лидеров «Гирчи» Зурабу-Гирчи Джапаридзе. Он не нравится 73% респондентов. В негативных рейтингах за ним следуют Эка Беселия, бывший депутат «Грузинской мечты» с 72% и 66% отрицательных оценок, и Нино Бурджанадзе, бывший спикер Парламента.

Соглашение от 8 марта

В рамках опроса общественного мнения также был задан вопрос о соглашении, достигнутом 8 марта между оппозицией и правящей командой при посредничестве международных дипломатов. 41% респондентов сильно поддерживают соглашение, 36% — в определенной степени, 8% — больше против, чем за, 5% — категорически против соглашения, а 11% не знают или отказываются отвечать.

При этом увеличение пропорциональных мест в парламенте с 77 до 120 в результате Соглашения от 8 марта 15% респондентов оценивают очень положительно, 39% — более положительно, 11% — более негативно, 3% — очень негативно и 32% — не знают или отказываются отвечать.

Внешнеполитический курс

В ходе опроса граждан также спрашивали о внешнем курсе в стране. 94% респондентов считают, что у Грузии хорошие отношения с США. 93% говорят то же самое о ЕС, 84% — об Украине, 78% — о Турции, 71% — об Армении, 68% — об Азербайджане, 64% — о Китае и 50% — об Иране. 6% респондентов считают, что у Грузии хорошие отношения с Россией.

Большинство респондентов (65%/51%) называют Соединенные Штаты главным политическим/экономическим партнером страны, в то время в этом направлении угрозой считают Россию (82%/70%).

29% респондентов считают, что у действующие власти очень плохо справляются с отношениями с Россией, 33% считают, что в определенной степени хорошо, 23% считают, что в большей степени плохо, и 6% считают, что – очень хорошо. При этом 40% респондентов полностью поддерживают продолжение диалога с Россией, 35% поддерживают его в определенной степени, 8% — в большей степени нет, а 14% — полностью против.

56% респондентов полностью поддерживают членство Грузии в НАТО, 22% поддерживают в некоторой степени, 6% по большей части не поддерживают, а 7% полностью выступают против членства страны в НАТО.

В то же время 51% респондентов считают, что страна должна вступить в альянс после полной деоккупации страны, а по мнению 30% — страна должна вступить в НАТО даже до присоединения Абхазии и Цхинвали.

Что касается ЕС, то за интеграцию в ЕС высказываются 64% респондентов, в некоторой степени за — 23%. При этом 43% считают, что главным преимуществом отношений с ЕС является экономическая стабильность страны.

Кроме того, 37% респондентов считают, что внешняя политика страны должна развиваться только в европейском и прозападном направлении. По мнению 45%, параллельно с этим курсом страна должна поддерживать отношения с Россией. 6% считают, что внешнеполитический вектор страны должен развиваться в пророссийском направлении, хотя отношения с Западом и ЕС должны быть сохранены. По мнению 2%, страна должна продолжить ход только пророссийским путем.

