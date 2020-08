Грузия в докладе Госдепартамента США о российской дезинформации

Центр глобальной вовлеченности Государственного департамента США опубликовал доклад под названием «Опора российской дезинформационной и пропагандистской экосистемы», в котором упоминается также и Грузия.

В докладе, опубликованном 6 августа, Центр глобальной вовлеченности отмечает, что базирующийся в Крыму «News Front», который, по сообщениям, «связан с российскими спецслужбами и финансируется из Кремля», имеет веб-сайты на разных языках, включая грузинский, и «сообщает, что его редакционные отделения расположены в Болгарии, Сербии, Германии, Франции, Великобритании, Грузии и Венгрии».

В докладе напоминается, что в апреле Facebook заблокировал аккаунт News Front, который публиковал материалы на десяти языках, включая грузинский.

В докладе со ссылкой на НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), говорится, что «News Front» стремился «спровоцировать конфронтацию и агрессию среди грузинских пользователей Facebook, что привело к расколу общества». В результате усилилась политическая поляризация, и были использованы некоторые тактические приемы для распространения антизападных и пророссийских посланий, — говорится в докладе.

В докладе также акцентируется внимание на зарегистрированный в России дезинформационный сайт SouthFront: Analysis and Intelligence (также известному как SouthFront), который в основном посвящен военным вопросам и вопросам безопасности. В связи с предполагаемой связью с «News Front» в апреле Facebook также заблокировал аккаунты SouthFront, которые, помимо других языков, распространяли материалы и на грузинском языке.

В докладе Центра глобальной вовлеченности упоминается еще одно российское дезинформационное и пропагандистское издание Geopolitica.ru, которое ассоциируется с российским философом-ультранационалистом Александром Дугиным. Последний «распространяет фашистские взгляды» и поддерживает идеологию евразийзма.

Согласно докладу, поддерживаемый изданием Geopolitica.ru «многополярный мир» подразумевает «мир в представлениях Дугина, в котором Россия доминирует над своими соседями: разделяет Грузию; аннексирует Украину, Финляндию, Сербию, Румынию, Болгарию и Грецию, а Азербайджан «уступает» Ирану.

В докладе упоминается, что в 2008 году Дугин и его сторонники из Евразийского союза молодежи (молодежное крыло партии Дугина «Евразия») прибыли в Цхинвальский регион.

В связи с российской дезинформацией на фоне пандемии нового коронавируса, в докладе отмечается, что «российские высокопоставленные чиновники и пророссийские СМИ пытались использовать в свою пользу страхи и замешательство, возникшие в связи с Ковид-19, во время чего активно распространяли конспирационные теории». Согласно докладу, 20 марта «News Front также указал, что расположенная в Грузии американская лаборатория участвовала в создании коронавируса — этот нарратив распространялся изданием News Front в течение всего отчетного периода».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)