8 августа, 2020 г., братское кладбище в Мухатгверди, Фото: Администрация президента
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Первые лица Грузии почтили память погибших в августовской войне

08/08/2020 - 15:03
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По случаю 12-й годовщины августовской войны 2008 года президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария 8 августа посетили братское кладбище в Мухатгверди, чтобы почтить память солдат, погибших на войне, и возложить цветы к их могилам.

Президент Саломе Зурабишвили подчеркнула, что война не одержала победу над нами и что, несмотря на оккупированные территории, «мы сильная, демократическая, свободная и независимая страна».

«Мы успешно движемся вперед таким образом, что не свыкаемся, не уступаем России, не опускаем голову», — сказала президент, добавив: «(Международные партнеры) не забывают, что произошло (в 2008 году), они не приемлют этого, так же как и мы не приемлем, и это наша главная победа!».

«Сегодня день молчания и размышлений. Сегодня мы выражаем уважение нашим героям», — сказала президент.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, президент Саломе Зурабишвили, председатель Парламента Арчил Талаквадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе на братском кладбище в Мухатгверди почтили память погибшим во время войны в августе 2008 г., 8 августа, 2020 г., Фото: Администрация президента

Георгий Гахария, которого сопровождали члены правительства, заявил, что деоккупация страны и восстановление ее территориальной целостности будет «целью каждого грузина» до окончательной победы.

По его словам, необходимой предпосылкой для восстановления территориальной целостности страны является «евроатлантическая интеграция и мирное развитие».

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани, 8 августа, 2020 г., Фото: Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства

Новоназначенный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани акцентировала внимание на тяжелом социально-экономическом положении граждан, проживающих в оккупированных регионах и вдоль разделительных линий , и «грубых» нарушениях фундаментальных прав человека.

«Мы призваны положить конец этому режиму с той точки зрения, чтобы облегчить положение этих людей в гуманитарном разрезе и с точки зрения прав человека даже до полномасштабного политического решения конфликта», — сказала она.

«Мы не пожалеем усилий, чтобы как можно скорее примирить расколотое войной общество и положить конец страданиям людей, которые ежедневно страдают от последствий этого неразрешенного конфликта», — добавила она.

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