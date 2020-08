Первые лица Грузии почтили память погибших в августовской войне

По случаю 12-й годовщины августовской войны 2008 года президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария 8 августа посетили братское кладбище в Мухатгверди, чтобы почтить память солдат, погибших на войне, и возложить цветы к их могилам.

Президент Саломе Зурабишвили подчеркнула, что война не одержала победу над нами и что, несмотря на оккупированные территории, «мы сильная, демократическая, свободная и независимая страна».

«Мы успешно движемся вперед таким образом, что не свыкаемся, не уступаем России, не опускаем голову», — сказала президент, добавив: «(Международные партнеры) не забывают, что произошло (в 2008 году), они не приемлют этого, так же как и мы не приемлем, и это наша главная победа!».

«Сегодня день молчания и размышлений. Сегодня мы выражаем уважение нашим героям», — сказала президент.

Георгий Гахария, которого сопровождали члены правительства, заявил, что деоккупация страны и восстановление ее территориальной целостности будет «целью каждого грузина» до окончательной победы.

По его словам, необходимой предпосылкой для восстановления территориальной целостности страны является «евроатлантическая интеграция и мирное развитие».

Новоназначенный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани акцентировала внимание на тяжелом социально-экономическом положении граждан, проживающих в оккупированных регионах и вдоль разделительных линий , и «грубых» нарушениях фундаментальных прав человека.

«Мы призваны положить конец этому режиму с той точки зрения, чтобы облегчить положение этих людей в гуманитарном разрезе и с точки зрения прав человека даже до полномасштабного политического решения конфликта», — сказала она.

«Мы не пожалеем усилий, чтобы как можно скорее примирить расколотое войной общество и положить конец страданиям людей, которые ежедневно страдают от последствий этого неразрешенного конфликта», — добавила она.

