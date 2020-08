Заявление МИД Латвии к 12-й годовщине августовской войны

«Мы вспоминаем российскую агрессию против Грузии в августе 2008 года», — так откликается Министерство иностранных дел Латвии на российско-грузинскую августовскую войну в своем заявлении, в котором подтверждает поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и осуждает оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.

В заявлении от 7 августа МИД Латвии также осудил действия России, которые направлены на интеграцию оккупированных регионов Грузии в «экономическую, таможенную, социальную сферу и сферу безопасности России».

МИД Латвии призывает Россию выполнить Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и отозвать признание т.н. независимости регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии.

Министерство также осуждает закрытие пунктов пересечения, связывающих Абхазию и Цхинвальский регион с остальной частью Грузии, и ограничение права пострадавшего от конфликта населения на свободное передвижение.

В заявлении ведомства говорится, что «неприемлемо» устанавливать «незаконные пограничные знаки и заграждения» возле разделительных линий между оккупированными регионами и остальной Грузией. Заявление также критикует «задержания граждан Грузии поддерживаемыми Россией властями в Абхазии и Южной Осетии».

По заявлению Министерства иностранных дел Латвии, ограничения на свободное передвижение для местных жителей и «использование глобальной пандемии Ковид-19 для дезинформации» недопустимы.

В этом контексте в заявлении отмечается, что пандемия в Абхазии и Южной Осетии «показала, что эти регионы особенно уязвимы перед глобальными проблемами, потому что у них ограниченные финансовые и медицинские ресурсы для борьбы с вирусом, а также ограниченный доступ к объективным источникам информации».

Министерство иностранных дел Латвии приветствует работу, проводимую Миссией наблюдателей ЕС по «снижению напряженности между сторонами конфликта». По заявлению агентства, присутствие в миссии восьми латышей в настоящее время является выражением поддержки Латвией Миссии наблюдателей ЕС.

