«TI Грузия»: вызов журналистов на допрос содержит угрозу самоцензуры

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International Georgia — TIG) заявила 7 августа, что вызов журналистов в следственное ведомство, чтобы они разгласили источники, со ссылкой на которых были подготовлены громкие репортажи последнего времени, является нарушением местных и международных стандартов и препятствует деятельности СМИ.

Согласно тому же заявлению, 2 августа журналист телекомпании «Формула» Давид Кашиашвили был вызван на допрос в связи со сюжетом, подготовленным по новым подробностям дела 23-летнего программиста Тамар Бачалиашвили. Кашиашвили воспользовался правом журналиста не раскрывать источник и не дал показаний следствию.

В материале телекомпании «Формула» со ссылкой на конфиденциальный источник отмечалось, что Тамар Бачалиашвили вскрыла компрометирующие видеофайлы на трех высокопоставленных чиновников Грузии. Тот же источник сообщал, что после открытия файлов на Бачалиашвили сначала оказали давление, а затем ее убили, ее тело поместили в ее же автомобиль и стерли следы.

По заявлению неправительственной организации, по тем же мотивам на допрос был вызван генеральный директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия в связи с материалом, подготовленным по делу о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.

Ранее, в конце июня, журналисты телеканала «Пирвели» Нодар Меладзе и Мака Чихладзе также были вызваны в Службу государственной безопасности на допрос в связи с материалом, подготовленным по делу о возможной подготовке убийства ведущего телекомпании «Мтавари архи» Георгия Габуния.

В своем заявлении НПО «Международная прозрачность – Грузия» ссылается на рекомендацию Комитета министров Совета Европы, согласно которой, соблюдение конфиденциальности источника информации является важным условием журналистской деятельности и профессиональной свободы.

Кроме того, организация также указывает на Уголовный кодекс Грузии, согласно которому, журналист не обязан раскрывать источник.

«Участившиеся вызовы журналистов правоохранительными органами грозят установлением самоцензуры», — заявили в организации, добавив, что из-за этой тенденции журналисты могут в будущем избегать работы над важными для общества вопросами или сами источники могут отказываться работать с журналистами.

«Международная прозрачность – Грузия» призывает правоохранительные органы, с ответственностью и осторожностью относиться к вопросам, связанным с журналистскими источниками, и позволить СМИ свободно выполнять свои профессиональные обязанности.

