«TI Грузия»: вызов журналистов на допрос содержит угрозу самоцензуры
Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International Georgia — TIG) заявила 7 августа, что вызов журналистов в следственное ведомство, чтобы они разгласили источники, со ссылкой на которых были подготовлены громкие репортажи последнего времени, является нарушением местных и международных стандартов и препятствует деятельности СМИ.
Согласно тому же заявлению, 2 августа журналист телекомпании «Формула» Давид Кашиашвили был вызван на допрос в связи со сюжетом, подготовленным по новым подробностям дела 23-летнего программиста Тамар Бачалиашвили. Кашиашвили воспользовался правом журналиста не раскрывать источник и не дал показаний следствию.
По заявлению неправительственной организации, по тем же мотивам на допрос был вызван генеральный директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия в связи с материалом, подготовленным по делу о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.
Ранее, в конце июня, журналисты телеканала «Пирвели» Нодар Меладзе и Мака Чихладзе также были вызваны в Службу государственной безопасности на допрос в связи с материалом, подготовленным по делу о возможной подготовке убийства ведущего телекомпании «Мтавари архи» Георгия Габуния.
В своем заявлении НПО «Международная прозрачность – Грузия» ссылается на рекомендацию Комитета министров Совета Европы, согласно которой, соблюдение конфиденциальности источника информации является важным условием журналистской деятельности и профессиональной свободы.
Кроме того, организация также указывает на Уголовный кодекс Грузии, согласно которому, журналист не обязан раскрывать источник.
«Участившиеся вызовы журналистов правоохранительными органами грозят установлением самоцензуры», — заявили в организации, добавив, что из-за этой тенденции журналисты могут в будущем избегать работы над важными для общества вопросами или сами источники могут отказываться работать с журналистами.
«Международная прозрачность – Грузия» призывает правоохранительные органы, с ответственностью и осторожностью относиться к вопросам, связанным с журналистскими источниками, и позволить СМИ свободно выполнять свои профессиональные обязанности.
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