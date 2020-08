Посольство США опубликовало заявление на 12-ю годовщину августовской войны

Посольство США в Грузии в заявлении, опубликованном по случаю 12-й годовщины августовской российско-грузинской войны, подчеркнуло, что «7 августа с печалью напоминает нам о тысячах людей, пострадавших от российской оккупации, которые все еще страдают».

Посольство призывает Российскую Федерацию «отменить признание т.н. независимости Абхазии и Южной Осетии» и заявляет, что этот шаг «существенно важен» для безопасного и достойного возвращения тысяч беженцев и вынужденно перемещенных лиц в свои дома.

«Обязательства России по Соглашению 2008 года являются четкими: Россия должна вывести свои силы на доконфликтные позиции, и обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи», — заявляют в посольстве.

«В прошлом году мы также стали свидетелями масштабного вторжения под управлением России и попытки взять под контроль дополнительные сотни метров территории возле Чорчана-Цнелиси», — говорится в заявлении посольства, где также отмечается: «контролируемые Россией силы безопасности продолжают постепенный захват грузинских территорий и пытаются расширить оккупированные территории метр за метром».

Согласно тому же заявлению, «приверженность США грузинским друзьям и партнерам непоколебима».

«Мы поддерживаем грузинский народ и вновь призываем к объединению общества, разделенные российской агрессией», — говорится в заявлении посольства США.

