В ответ на призыв сенатора Риша Зурабишвили говорит, что не помилует Руруа

Председатель Комитета по внешним отношениям Сената США Джим Риш заявил 30 июля, что его «очень беспокоит» приговор «по ложным обвинениям» в отношении Георгия Руруа, одного из акционеров телекомпании «Мтавари архи».

В интервью «Голосу Америки» сенатор Риш заявил, что «судебная система никогда не должна использоваться в политических целях».

«С приближением выборов, для сокращения поляризации политического климата, как это было сделано ранее в случае с Гиги Угулава и Иракли Окруашвили, Саломе Зурабишвили также должна помиловать г-на Руруа», — сказал сенатор Риш.

«Я очень рад, что в избирательную систему Грузии были внесены необходимые изменения, и я ожидаю свободных и справедливых выборов в октябре. Однако выборы будут свободными и справедливыми только в том случае, если политические партии смогут действовать свободно, не опасаясь политических преследований», — подчеркнул сенатор.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 31 июля, что она не помилует Георгия Руруа. «Грузинское общество знает о нем все, (также) и то, почему я не приму решения о помиловании», — заявила президент.

Зурабишвили также добавила, что «никто и ничто не может повлиять» на ее решение.

