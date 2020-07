Прокуратура предъявила обвинения в насилии сыну депутата от ГМ после телепередачи

Прокуратура Грузии заявила 13 июля, сыну депутата Парламента от Грузинской мечты Кобы Кобаладзе, Давиду Кобаладзе и еще пяти лицам были предъявлены обвинения в насилии в отношении гражданина и нанесении повреждений его здоровью. Инцидент имел место 24 июня этого года.

Прокуратура обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения.

В связи с этим делом правоохранители задержали 6 человек 11 июля, через 17 дней после инцидента.

Ранее, 10 июля, об инциденте зрителям сообщил телеканал «Пирвели». По заявлению журналистов, в инциденте был замешан сын «влиятельного депутата» Грузинской мечты.

По сообщению прокуратуры, следствие установило, что 24 июня 2020 года на прилегающей территории к улице Серго Закариадзе в Тбилиси Давид Кобаладзе и пять других обвиняемых, которых прокуратура указывает только инициалами, с мотивом мести напали на гражданина Г.Э. Прокуратура говорит, что четверо из них, в том числе Давид Кобаладзе, избивали Г.Э. кулаками, а двое из них нанесли ему ранения острыми предметами.

Прокуратура преследует двух последних по статье умышленного нанесения тяжких повреждений здоровью, одного – по статье группового насилия и умышленно тяжкое или особо тяжкое преступление, или/и совершенное с ношением холодного оружия ранее судимым лицом, Давида Кобаладзе и еще одного обвиняемого – по статье группового насилия, а еще одного – по статье сокрытия преступления без предварительного сговора.

По заявлению ведомства, один человек уклоняется от следствия и на его будет объявлен розыск.

Политическая сторона

Коба Кобаладзе, депутат правящей партии и бывший командующий Сухопутными войсками и Национальной гвардией, сказал, что правда будет выяснена в суде, и указал, что его сын добровольно явился в следственный орган.

По мнению некоторых журналистов, если бы не телепередача, сыну Кобаладзе не было бы предъявлено обвинение.

«Вы тиражируете ложь. Правда выяснится в суде. Несмотря на то, что вы и ваши заказчики желаете встать выше правды, извините, но это не так», — сказал он журналистам, когда его спросили, существует ли избирательное правосудие в стране.

