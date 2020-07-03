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Изготовление и реализация карты, нарушающей принцип территориальной целостности Грузии, стало наказуемым
Граждане будут оштрафованы или лишены свободы на срок до двух лет за изготовление, производство, рекламу, использование, ввоз или вывоз из страны или за реализацию карты Грузии или предмета с таким изображением, отражающей нарушение принципа территориальной целостности страны.
Согласно поправке к Уголовному кодексу Грузии, которая вступила в силу 2 июля, лицо будет освобожден от ответственности за это преступление только в том случае, если он добровольно сдаст соответствующий предмет до начала расследования и в его действиях не будут обнаружены другие признаки преступления.
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