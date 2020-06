МИД Грузии «осуждает» критические заявления в адрес посла Германии

Министерство иностранных дел Грузии откликнулось на заявление Миссии ЕС в поддержку посла Германии в Грузии. Министерство «осудило» недавние комментарии, адресованные Хуберту Книршу, и подтвердило свое глубокое уважение к аккредитованным в страну дипломатам.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством иностранных дел Грузии 30 июня, посол Германии в Хуберт Книрш является «достойным представителем своей страны и высокопрофессионально служит» углублению партнерства между двумя странами и сближению Грузии с Западом.

По заявлению министерства, неприемлемы «безответственные действия», которые, «к сожалению, имели место в последний период со стороны политиков, СМИ или отдельных представителей общественности в адрес дипломатического корпуса».

«Мы считаем, что такая оскорбительная и клеветническая кампания против посла именно разжиганию антизападных настроений в нашей стране», — говорится в заявлении МИД.

От имени грузинских дипломатов министерство выразило поддержку всем работающим в стране дипломатам в их профессиональной деятельности.

Разногласиями вокруг высказываний немецкого дипломата последовали за его комментарием от 26 июня, когда посол заявил, что имя одного из основателей телекомпании «Мтавари архи» Георгия Руруа вообще не присутствует в Соглашении от 8 марта между правящей партией и оппозицией по конституционным поправкам. В адрес посла Книрша, который был одним из посредников на переговорах между ГМ и оппозицией, с критическими заявлениями выступили один из лидеров Европейской Грузии Гига Бокерия и лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.

Лидер Лейбористской партии обвинил Книрша в получении финансирования от Грузинской мечты и призвал «пророссийское» правительство Германии отозвать его.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)