Парламент Грузии на два месяца отложил обсуждение законопроекта о марихуане

Парламент Грузии на два месяца отложил обсуждение законопроекта, подготовленного правительством, о контроле растения конопли. Данную инициативу Комитета по здравоохранению депутаты обсудили на заседании Бюро Парламента 8 октября и поддержали отсрочку обсуждения законопроекта.

По заявлению депутата Парламента от Грузинской мечты Дмитрия Цкитишвили, это не означает, что законопроект будет принят спустя два месяца, «это будет два месяца для обсуждения», — заявил он.

«По вопросу об отзыве (законопроекта) можете обратиться к инициаторам, но реально этот вопрос в Парламенте отсрочен для того, чтобы у нас было больше времени для обсуждения и дискуссии, и надеемся, что мы придем к определенному соглашению», — заявил Цкитишвили журналистам.

Решение власти в оппозиции назвали обманом населения. Кандидат в президенты от объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе заявил, что власть после победы на выборах «путем фальсификации» вновь вернется к вопросу.

«28 октября мы превратим в еще один референдум – превратиться ли страна древней культуры в наркоплантацию для того, чтобы раздувать еще больше карманы хозяев Грузинской мечты за счет истребления наших будущих поколений », — заявил он, добавив, что после победы на президентских выборах, с использованием всех правовых инструментов, «не позволим сделать это».

По словам кандидата в президенты от Европейской Грузии Давида Бакрадзе, в этом вопросе, как и во всех других обещаниях, товарным знаком Грузинской мечты является «ложь» и «обман общества».

«Когда они увидели, насколько единодушно было общество против легализации марихуаны и плантаций, они начали начали говорить о том, что этот законопроект будет отозван и больше не примут. А сегодня они надеются, что реакция притихла, общество не будет повышать голоса и после выборов выдвинуть снова эту тему», — заявил он и пояснил, что это еще один пример того, почему нельзя доверять этой власти.

Отсрочку Парламентом обсуждения вопроса оценил также местоблюститель Патриарха Грузии Шио Муджири: «Мы ждем, что произойдет отзыв, так как мы призвали, Церковь призвала».

Такую же позицию выразил и протоиерей Андриа Джагмаидзе. По его словам, у представителей Церкви к вопросу есть «однозначно негативное отношение и никакого позитива в этом (отсрочке обсуждения )не видим. «Если начнётся пропаганда этого, мы будем знать, что это лишь временно отложили и в действительности не хотят учесть мнение населения», — заявил он журналистам.

Министр внутренних дел Георгий Гахария также прокомментировал вопрос о законопроекте и заявил, что власти не намерены «противостоять» обществу ни по одной части этого вопроса.

«Мы намерены достичь сближения позиций посредством разъяснений, здорового диалога, дискуссий и в некоторых случаях острых дискуссий», — заявил министр внутренних дел журналистам и добавил, что «рано или поздно нам все равно придется внести компонент регулирования в этой сфере. Исходя из этого, я уверен, что мы сблизим позиции и дойдем до той кондиции, когда будем двигаться вместе».

Инициативу по выращиванию-производству конопли для экспорта в медицинских и косметических целях власти Грузии озвучили 11 сентября, что вызвало протест со стороны общества и Церкви. 16 сентября председатель Парламента Ираклий Кобахидзе Инициативу по выращиванию-производству конопли для экспорта в медицинских и косметических целях власти Грузии озвучили 11 сентября, что вызвало протест со стороны общества и Церкви. 16 сентября председатель Парламента Ираклий Кобахидзе заявил , что Грузинская мечта не примет «поспешного» решения по законопроекту, и вместо этого, путем консультации с Патриархией, предоставит общественности соответствующую информацию о своих реальных целях

