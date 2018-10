Президентские выборы 2018: Еженедельный обзор N3

28 октября 2018 года в Грузии пройдут президентские выборы, на которых граждане страны в последний раз изберут президента Грузии путем прямых выборов. По новой Конституции, которая вступит в силу с принесением присяги новоизбранным президентом, следующего президента будет выбирать Избирательная коллегия из 300 человек.

Civil.ge продолжает публиковать еженедельные обзоры, целью которых является информирование общества о ходе избирательной кампании, деятельности кандидатов в президенты, представленных участвующими в выборах политическими партиями и инициативными группами, избирательных процедурах и нарушениях, зафиксированных в избирательный период.

В этом обзоре можете ознакомиться с важными событиями прошедшей недели (24-30 сентября).

Комиссия по регулированию коммуникаций

Национальная комиссия по коммуникациям 25 сентября опубликовала заявление в связи с увеличением лимита на политическую рекламу телекомпанией «Рустави-2» и пояснила, что увеличение телекомпанией лимита «направлено на антирекламу только одного из кандидатов в президенты и служит тому, чтобы он не был избран». Комиссия рекомендовала вещателям изъять из эфира три предвыборных клипа, в которых Саломе Зурабишвили показана в негативном контексте.

Это пояснение регулятора было оценено оппозиционными партиями, как политическая цензура, а обоснования, приведенные комиссией, они назвали «незаконными и абсурдными». Директор телекомпании «Рустави-2» также ответил на рекомендацию комиссии и заявил, что не собирается удалять видеоролики из эфира. Регулировочной комиссии также ответила НПО Ассоциация молодых юристов, по заявлению которой, письмо комиссии содержит угрозы ограничения права на выражение и противоречит законодательству Грузии.

Политические рейтинги

27 сентября телекомпания «Рустави-2» опубликовала результаты опроса общественного мнения, проведенного по ее заказу, согласно которым, судьба президентских выборов, назначенных на 28 октября 2018 года, должна выясниться во втором туре.

Согласно результатам опроса, в предвыборной гонке лидируют оппозиционные кандидаты. На вопрос, «если бы сегодня проводились выборы, за кого бы вы голосовали?», 22% респондентов сказали, что голосовали бы за Григола Вашадзе, 18% -Давид Бакрадзе, 15% — Саломе Зурабишвили, 8% — Шалва Нателашвили, 3% — Давид Усупашвили, 2% — Зураб Джапаридзе, 7% за других кандидатов, и 25% не имеют ответа на вопрос.

Предвыборная кампания

Председатель парламента подключается к предвыборной кампании

Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе активно подключился к предвыборной кампании. Он обвиняет оппозиционные партии в проведении «черного пиара» против кандидата в президенты Саломе Зурабишвили и указывает оппонентам на их гарантированный провал в первом же туре выборов. По его словам, правящая команда желает вести «цивилизованную европейскую кампанию и не хочет быть похожей на маргинальные политические силы».

По словам главы Парламента, Саломе Зурабишвили является «достойным» кандидатом, которая станет «независимым и надпартийным» президентом. По его же словам, на президентских выборах есть реально три кандидата — Саломе Зурабишвили, Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе, а все остальные в сумме «не смогут получить двузначное число». Он также пояснил, что Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе не должны получить вместе более 27%, а это означает, что «г-жа Саломе победит на выборах в первом же туре свободно».

Ложная информация

30 сентября политическое объединение «Грузинская мечта» опубликовал заявление в связи с письмом, которое было опубликовано от имени председателя Парламента с поддельного адреса. В письме от имени председателя Парламента говорилось, что он якобы поддерживает кандидата в президенты от нового политического центра Гирчи Зураба Джапаридзе. Пресс-служба «Грузинской мечты — Демократической Грузии» заявляет, что это дезинформация и призывает СМИ не содействовать распространению ложной информации», — говорится в заявлении.

Встречи кандидатов в президенты с населением

Саломе Зурабишвили — кандидат, поддерживаемый правящей партией

Кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия, говорит о «неевропейской избирательной среде» и «неевропейском поведении оппонентов».

27 сентября, в связи с Днем падения Сухуми, Саломе Зурабишвили побывала у Мемориала на площади Героев вместе с председателем Парламента Ираклием Кобахидзе и мэром Тбилиси Кахой Каладзе, где ей пришлось делать разъяснения одному из граждан в связи со своим заявлением об Абхазии.

На прошлой неделе Зурабишвили провела встречи с населением в Аджарии, Гурия и Самегрело. «Я буду президентом, который заботится о вас. Идет время не «сверхпрезидента», а время «надпартийности», — так она обратилась к избирателям в Хелвачаури.

На встрече в Ланчхути Зурабишвили затронула тему оккупации и заявила, что «развитие страны затрудняет проблема оккупированных территорий», но, по ее словам, «мы не должны этого бояться, Грузия обязательно объединится».

Григол Вашадзе — Сила в единстве

Григол Вашадзе, кандидат в президенты от Объединенной оппозиции «Сила в единстве» в рамках предвыборной кампании встретился с эмигрантами, проживающими в США. В рамках визита в США он также встретился с представителями Сената США.

В связи с Днем падения Сухуми Григол Вашадзе опубликовал заявление на Facebook.

«Флаг Грузии обязательно будет развеваться на Псоу и над Рокским тоннелем. Моя и наша жизненная миссия – это объединение нашей страны, и это произойдет в результате мирной, но принципиальной, последовательной политики, эффективной дипломатии и усиления системам безопасности», — заявил Вашадзе.

29 сентября кандидат в президенты от Объединенной оппозиции провел встречу с избирателем в Тбилиси в Большом концертном зале Филармонии. На встрече также присутствовали Заза Саралидзе, отец одного из подростков, убитых на улице Хорава в прошлом году, и Малхаз Мачаликашвили, отец Темирлана Мачаликашвили, который был ранен во время спецоперации в Панкисском ущелье в декабре прошлого года и скончался позже в больнице. К собравшимся в зале также обратился и известный оперный певец Паата Бурчуладзе, основатель движения «Государство ради народа».

Позже Григол Вашадзе вместе с членами Объединенной оппозиции направился на проспект Руставели, где уже в течение нескольких недель продолжаются акции протеста.

Давид Бакрадзе — Европейская Грузия

Кандидат в президенты от Европейской Грузии Давид Бакрадзе провел встречу с иммигрантами в Риме. На встрече Бакрадзе обратил внимание на перспективу получения легальной занятости теми грузинами, которые проживают за рубежом.

Кроме того, на прошлой неделе кандидат в президенты провел встречи с избирателями в Сенаки, Чиатура, Поти и Озургети. 27 сентября, в День падения Сухуми, Давид Бакрадзе вместе с сторонниками прошел к мосту через реку Ингури и на месте выразил протест против российской оккупации.

Давид Усупашвили – Движение за развитие

В рамках избирательной кампании Давид Усупашвили, лидер Движения за строительство, встретился с населением в Тбилиси. Кандидат в президенты 27 сентября возложил венок к Мемориалу погибшим в боях за территориальную целостность на площади Героев вместе с лидерами Свободных демократов, Национального форума, Движения за строительство.

Шалва Нателашвили — Лейбористская партия

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили откликнулся на тему миграции и пообещал отменить безвизовый режим с Ираном в случае своего президентства.

Нателашвили также провел акцию в Тбилисском международном аэропорту и сравнил работу компании «TAV Urban Georgia» с турецким колониализмом. Он также пояснил, что в случае его президентства контракт с компанией будет расторгнут, и «Тбилисский международный аэропорт станет действительно международным хабом».

В рамках избирательной кампании лидер Лейбористской партии также побывал в Кахети. Он поздравил местных жителей с Алавердоба.

Каха Кукава — Свободная Грузия

Каха Кукава, кандидат от политической партии «Свободная Грузия», провел брифинг по вопросу рекламного времени. По его словам, партия намерена обратится в Конституционный суд с просьбой о выделении квалифицированным избирательным субъектам бесплатного рекламного времени и возмещении расходов на телевизионную рекламу. По его словам, рекламное время «дискриминационным» образом распределяется только на три партии.

Зураб Джапаридзе — новый политический центр — Гирчи

На прошлой неделе в Нью-Йорке были организованы представления различного вида с использованием символов нового политического центра — Гирчи. 30 сентября кандидат в президенты от партии принял участие в Тбилисском марафоне в поддержку здорового образа жизни и пробежал 10 км.

This post is also available in: Грузинский