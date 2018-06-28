Суд признал Михаила Саакашвили виновным по делу избиении депутата Валерия Гелашвили

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата Парламента Валерия Гелашвили и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Решение было объявлено Тбилисским городским судом недавно. Наряду вынесением бывшему президенту тюремного заключения, суд лишил Саакашвили права занимать избирательные должности на государственной службе и органах местного самоуправления на три года. В соответствии с законом Грузии «Об амнистии», назначенный Михаилу Саакашвили срок наказания сокращен на ¼ и в виде окончательной меры наказания суд определил тюремное заключение на шесть лет и ограничил его в праве занимать должности на два года и три месяца.

По заявлению Тбилисского городского суда, бывший президент Грузии после опубликованной в газете «Резонанси» статье депутата Валерия Гелашвили, в которой «последний в оскорбительной форме говорил о личной жизни Михаила Саакашвили», по мотиву личной мести Михаил Саакашвили надумал свести с ним физические счеты, и тогдашнему министру обороны «поручил образцово наказать Валерия Гелашвили». После получения от министра отказа, с той же просьбой он обратился к министру ВД, который, при помощи и организации директора Специального оперативного департамента МВД выполнил полученное поручение 14 июля 2005 года.

«Потерпевший в результате избиения получил опасное для жизни телесное повреждение тяжелого характера, которое вызвало неизгладимое искажение лица», — говорится в заявлении Городского суда.

Как разъяснил Тбилисский городской суд, обвинительный вердикта в отношении Михаила Саакашвили наступил «на основании сопоставления и анализа показаний пострадавшего и свидетелей, запрошенной информация от телефонных операторов, просмотра видеозаписей, заключения Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули и других доказательств».

Судья Шорена Гунцадзе сделала комментарий после прочтения приговора и категорически исключила политические мотивы в вердикте в отношении Михаила Саакашвили.

Приговор прокомментировал также адвокат Валерия Гелашвили Тамаз Рухадзе. По его словам, «обвинительный приговор, безусловно, хорош», но пострадавший рассчитывал, что наказание было бы максимальным (12 лет).

На вердикт суда откликнулись также и в Едином национальном движении. По словам одного из лидеров партии Ника Мелия, прокуратура и суд, которые «покрывают убийц и покровителей убийц», лишились доверия общества. Вынесенный судом Михаилу Саакашвили обвинительный приговор он назвал «продиктованным со стороны Иванишвили». «Если бы в Уголовном кодексе существовала статья расстрела, г-н Иванишвили обязательно использовал бы ее в том смысле, чтобы как-нибудь сдержать господина Саакашвили», — сказал Ника Мелия.

Правящая команда категорически исключала политические мотивы в решении суда. По заявлению депутата Парламента от Грузинской мечты Георгия Кахиани, сегодня, «с решением независимого суда», «еще раз подтвердилось обоснованное подозрение, что за избиением Валерия Гелашвили стоял именно президент Грузии».

Обвинения по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили Прокуратура выдвинула Михаилу Саакашвили 8 августа 2015 года. В список осужденных по данному делу также входят бывший министр ВД Грузии Вано Мерабишвили, тогдашний глава Департамента специальных операций МВД Эрекле Кодуа и бывший руководитель службы в его подчинении Гия Сирадзе. Обвинения по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили ПрокуратураМихаилу Саакашвили 8 августа 2015 года. В список осужденных по данному делу также входят бывший министр ВД Грузии Вано Мерабишвили, тогдашний глава Департамента специальных операций МВДи бывший руководитель службы в его подчинении Гия Сирадзе.

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