НПО призывают власти изменить правила подбора главного прокурора

Неправительственные организации, входящие в Коалицию за независимое и прозрачное правосудие, призывают власти Грузии, чтобы подбор главного прокурора происходил не по существующим «порочным» правилам, а по реформированным правилам, которые будут содействовать формированию Прокуратуры, как «аполитичного» ведомства.

Заявление об этом коалиция, которая объединяет 40 НПО, опубликовала 22 июня. «Текущая реформа Прокуратуры и избрание нового генерального прокурора определят то, будет ли сформирована Прокуратура в ближайшем будущем, как аполитичная институция, основанная на принципе верховенства закона, или наоборот, у реформ не будет реального результата и Прокуратура вновь учреждением, исполняющим политическую волю, доверие общества в отношении которого является крайне низким», — говорится в заявлении.

Входящие в коалицию организации призывают власти страны к осуществлению коренных изменений в процессе подбора главного прокурора и чтобы министр юстиции Теа Цулукиани была «отстранена» от этого процесса.

«Она не должна быть членом и председателем Прокурорского совета, у нее не должно быть прав на представление кандидатов на должность главного прокурора», — говорится в заявлении.

Аналогичные требования выдвигают также организаций, входящих в «Национальную платформу Грузии Форума гражданского общества Восточного партнерства», которые на проведенной 21 июня встрече обсуждали вопрос об изменении правил подбора главного прокурора. Они обратились к Парламенту 19 июня с законодательной инициативой, которая содержит это требование.

По заявлению представителя Платформы Лаши Тугуши, недопустимо избирать главного прокурора по существующей «прогнившей» системе, и прокурор «не будет хорошим». По его словам, пока в силу войдет новая Конституция (после президентских выборов осенью 2018 г.), которая определяет новые правила избрания главного прокурора, правила подбора главного прокурора должны быть изменены еще до того.

«Мы говорим, что необходимо изменить систему и избрать главного прокурора на основании измененной системы, это очень принципиальный вопрос», — отметил Лаша Тугуши.

По его словам, необходимо заменить «политизированный» состав Прокурорского совета, который возглавляет министр юстиции и в который также входят депутаты правящей партии.

В настоящее время проходит процесс подбора главного прокурора. Должность стала вакантной после того, как 31 мая главный прокурор Ираклий Шотадзе ушел в отставку на фоне общественного протеста.

НПО выражают недоверие процессу подбора главного прокурора и не намерены участвовать в консультациях по подбору кандидатов. Они требуют отставки министра юстиции.

Согласно статье 91 Закона Грузии «О прокуратуре», в случае досрочного прекращения полномочий главного прокурора, Министерство юстиции немедленно приступает к консультациям для подбора кандидатур с «академическими кругами, представителями гражданского общества и специалистами в области права».

После консультаций министр юстиции подбирает и представляет на утверждение Прокурорскому совету не менее трех кандидатов, из которых минимум 1/3 должны быть кандидаты отличающегося пола. Голосование по кандидатам в прокуроры проходит по-отдельности, путем тайного голосования. Утвержденным будет считаться кандидат, который получит большинство голосов, но не менее 2/3 от общего числа членов Прокурорского совета.

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