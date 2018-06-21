Стали известны первичные результаты исследования на шахте Миндели

Согласно первичным результатам исследования на шахте Миндели, проведенного украинскими экспертами, причиной несчастьного случая, произошедшего на этой шахте 5 апреля 2018 года, когда погибли шесть шахтеров и трое получили увечья, послужил не горный удар или другое природное явление, а скорее всего «человеческие проступки».

С результатами исследования представителей СМИ ознакомил председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили. Для изучения причин несчастного случая, произошедшего на шахте Миндели, по его инициативе и приглашению, в период 23-26 апреля было проведено исследование «высококвалифицированными иностранными (украинскими) экспертами в сфере охраны труда».

По словам Петриашвили, в рамках исследования были изучены горно-геологические и горнотехнические условия добычи угля в шахте Миндели, а также обстоятельства и причины аварии, произошедшей ночью 5 апреля 2018 года. В результате расследования было подготовлено заключение на 21 странице, и были выработаны соответствующие рекомендации.

Согласно исследованию, в результате осмотра места случая, был выявлены нарушения ряда норм, которые «создают угрозу жизни человека или могут вызвать аварию».

В результате исследования было установлено, что на участке добычи угля, с целью выполнения работ, до аварии рабочим смены были выданы взрывчатые материалы. В результате проверки места происшествия после аварии была обнаружена лишь малая часть взрывчатых веществ, что позволяет авторам исследования предположить, что «взрывные» работы действительно были выполнены. По оценкам экспертов, одной из причин возникновения аварии, возможно, было неправильное выполнение «взрывных» работ, что и должно быть установлено следствием.

Наряду с другими вопросами, ответить на которые по словам экспертов, придется расследованию, они также интересуются, по какой причине находились во время взрыва все шахтеры в одном месте в то время, когда еще не наступило время замены смены.

Согласно исследованию, также важны заключения медицинской экспертизы о причинах смерти, чтобы было установлено, «у скончавшихся отмечались только механические повреждения», или также существовали «следы от ожога», что «существенно сократит» число предполагаемых версий произошедшего. Например, будет установлено, действительно ли имел место горный удар, который сопровождается с увеличением выделения газов и вызывает ожоги. В то же время, станет возможным установление точного места взрыва.

Авария на шахте в Ткибули произошла 5 апреля этого года. В результате аварии погибли шесть сотрудников шахты, а трое получили увечья. Расследование в связи со случившимся ведется по статье 240 Уголовного кодекса Грузии, которая касается нарушения правил безопасности во время работ на горнодобывающем, строительном или другом производстве.

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