Президент откликнулся на отставку Георгия Квирикашвили

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе своего выступления на прошедшей сегодня в Батуми 15-ой Международной конференции «Европейский путь Грузии», говорил об уходе в отставку премьер-министра и развивающихся в последнее время событиях в стране.

По его словам, из четырех «лиц высшей должности», с которыми ему приходилось работать, бывший премьер Георгий Квирикашвили «был наиболее комфортным высокодолжностным лицом», у которого были «четко определенное и понятное» видение того, «что он делал и в каком направлении развивал страну».

По оценке президента, в условиях той экономической политики, которой руководствовалась команда Квирикашвили, «экономика Грузии и благополучие граждан» не поднимались на наиболее высокий уровень, но, несмотря на это, Маргвелашвили считает, что шаги, которые были сделаны в этом направлении командой Квирикашвили, «нельзя однозначно оценить, как безуспешные или негативные».

По словам Маргвелашвили, около месяца назад, когда он говорил в Парламенте именно об экономических проблемах, тогда в правящей команде было «полное неприятие той истины, что по направлению занятости существуют проблемы», и «вдруг исследование ЮНИСЕФ дало понять правительству Грузии, что пол направлению экономики есть проблемы».

Президенту «совершенно непонятно», когда не идет разговор о тех главных проблемах, которые «активно опротестовывает общество страны» и которые касаются «вопросов правосудия». На этом фоне, «мы получаем новую версию, что якобы, исходя из исследования ЮНИСЕФ, Квирикашвили не построил экономическую политику и, следовательно, уходит премьер-министр, которого можно охарактеризовать именно по этому направлению, что он предпринимал принципиальные шаги», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Президент Маргвелашвили считает, что в то время, когда во время ухода в отставку премьер-министров мы слышим, что они были успешными премьер-министрами, «общественность должно понимать, почему вдруг уходят в отставку премьер-министры, которые были успешными».

Президент считает, что тот «маскарад», когда «неожиданно выбирают премьер-министров», должен завершиться. По ее словам, это непонятно, как «обществу, в том числе, и нашим зарубежным партнерам». По его заявлению, если речь идет о нашем «европейском выборе и формировании европейского государства», мы должны понимать, что «там премьер-министры являются лидерами правящей партии». Следовательно, он предлагает Бидзине Иванишвили, как лидеру правящей партии, занять пост премьер-министра. «Так формируется европейская политическая культура», — добавил президент.

Президенту там же на конференции ответил председатель Парламента Ираклий Кобахидзе, который пояснил, что Грузия является парламентской республикой, «демократическое государство, сформированное по высоким стандартам», и страна управляется «в соответствии именно с этими стандартами». По его словам, страна в течение последних шести лет «достигла фундаментального прогресса по всем направлениям» и «это происходило в условиях различных премьер-министров». По оценке Ираклия Кобахидзе, смена премьер-министров и правительств не вызывало сворачивание страны с основного курса и того прогресса, «на который был взят путь нашей страной после демократического перелома 2012 года».

Позже, Ираклий Кобахидзе в беседе с представителями СМИ еще раз оценил выступление президента и назвал его «несерьезным».

Георгий Квирикашвили ушел в отставку с должности премьер-министра вчера и причиной этого назвал расхождения в мнения по экономической политике с членами правящей партии.

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