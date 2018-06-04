Премьер-министр встретился с Зазой Саралидзе и Малхазом Мачаликашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня встретился с Зазой Саралидзе и Малхазом Мачаликашвили. Встречи с ними проводилась отдельно в здании Администрации правительства. На встречах присутствовали министр внутренних дел Георгий Гахария и народный защитник Нино Ломджария.

После встречи первый комментарий для представителей СМИ сделала Мариам Кублашвили, адвокат Малхаза Мачаликашвили, отца Темирлана Мачаликашвили, который был ранен во время спецоперации в Панкисском ущелье по задержанию подозреваемых в поддержке террористической деятельности в декабре прошлого года и который скончался позднее в больнице. По словам Кублашвили, премьер-министр пообещал им, что расследование дела Мачаликашвили «возьмет на личный контроль».

«Мы подробно рассмотрели все те детали, которые актуальны. Внимание было заострено на те недостатки, ту проблемную часть, которая касается факта смерти Темирлана Мачаликашвили, а также его признания невиновным», — заявила Мариам Кублашвили.

По ее же словам, на встрече они не получили ответа, что «виновный будет наказан завтра же», но мы получили обещание, что наши требования будут подробно изучены, и обязательно будет реагирование на них», — пояснила Мариам Кублашвили.

По словам адвоката семьи Мачаликашвили, они будут наблюдать за шагами, предпринятыми правительством, за разумные сроки (в течение 10 дней), и если «виновный не будет наказан», акции протеста примут более масштабный характер.

Намного дольше длилась встреча с Зазой Саралидзе, отцом несовершеннолетнего Давида Саралидзе, который был убит в декабре прошлого года на улице Хорава в Тбилиси.

Вышедший со встречи Заза Саралидзе заявил, что он «остается на прежней позиции» и дает правительству десять дней, чтобы выявить виновных. Он требует наказания как непосредственно убийцы, так и тех людей, которые «покрывали» виновных во время расследования. Он также пояснил, что в течение тех 10 дней, которые даны властям, акции протеста будут продолжаться в параллельном режиме.

«Все остается неизменным — система должна быть разрушена, если они (власть) не возьмуться за ум», — отметил он. На вопрос, какую позицию занимал премьер-министр, Заза Саралидзе отметил, что «премьер-министр разъяснил мне, что сейчас же покинет должность, но пока (по этому делу) жду конкретных шагов».

В конце дня премьер-министр встретился также с отцом другого подростка, убитого на улице Хорава Левана Дадунашвили и его адвокатом.

После встречи с представителями СМИ беседовал глава Администрации правительства Шалва Тадумадзе, который заявил, что на встрече обсудили все темы, по которым в течение этих дней звучали вопросы.

По его словам, было принято решение о создании формата по информационному обеспечению, чтобы «семья Саралидзе постоянно имела бы доступ к информации о текущих следственных действиях».

После того, как сегодня премьер-министр выразил готовность встретиться с Зазой Саралидзе, у здания Канцелярии правительства появились Звиад Куправа несколько оппозиционных лидеров. Они хотели присутствовать на встрече Зазы Саралидзе с премьер-министром.

Позже глава Администрации правительства Шалва Тадумадзе озвучил решение Георгия Квирикашвили и заявил, что «премьер-министр встретится только с семьей Зазы Саралидзе и его адвокатом, а также с Малхазом Мачаликашвили и его адвокатом». Он также отметил, что на встрече будут присутствовать министр внутренних дел Георгий Гахария и народный защитник Нино Ломджария.

После этого представители оппозиционной партии покинули территорию, примыкающую к Канцелярии правительства.

О намерении встретиться с премьер-министром Заза Саралидзе заявил вчера во время митинга у здания Парламента. По его словам, он собирался прийти к зданию Администрации правительства вместе с оппозиционными лидерами.

Сегодня утром пресс-служба премьер-министра опубликовала заявление , в котором было сказано, что Георгий Квирикашвили готов встретиться с родителями двух подростков, убитых на улице Хорава, «без участия политически ангажированных лиц».

К двум часам дня к зданию Парламента пришли представители оппозиции, которые подвергли критике заявление премьер-министра. Они объяснили, что решение о формате встречи с премьер-министром должен был принять Заза Саралидзе, и они примут любое его решение.

Это заявление премьер-министра также вызвало недовольство Малхаза Мачаликашвили и его адвоката. По их словам, со стороны премьер-министра имела место дискриминация по религиозному признаку. Однако премьер-министр Георгий Квирикашвили, в итоге, встретился и с Зазой Саралидзе, и с Малхазом Мачаликашвили.

Параллельно со встречами с премьер-министром, в течение всего дня в офисе Лейбористской партии проходили консультации оппозиционных партий. По их заявлению, они обсуждали детали плана их действий. они готовятся к проведению крупномасштабной акции протеста в воскресенье, 10 июня.

Сегодня же, в 19:00 ч. возобновилась акция в поддержку Зазы Саралидзе в парке Ваке. Участники акции требовали от правительства справедливого расследования дела об убийстве на улице Хорава и наказания всех участников дела. В противном случае, они планируют проводить перманентные акции. В то же время, на проспекте Руставели, у здания Парламента также остаются организаторы акции протеста и малочисленная группа участников акции.

Сегодня же Заза Саралидзе выразила солидарность группа писателей и представителей гражданского общества.

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