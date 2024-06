TI Грузия: Рекламного рынка недостаточно для нормального функционирования СМИ

«Международная прозрачность – Грузия» 18 июня опубликовала подробное исследование доходов от коммерческой рекламы грузинских теле- и радиовещателей в 2023 году. Согласно докладу, по сравнению с 2022 годом общие доходы увеличились на 18,8% и достигли 95 млн лари, что произошло в основном за счет увеличения доходов от коммерческой рекламы проправительственных телеканалов. Организация анализирует текущую ситуацию на рынке медийной рекламы и приходит к выводу, что она не способствует нормальному функционированию СМИ.

По сравнению с 2022 годом в 2023 году доходы, полученные телевидениями непосредственно от коммерческой рекламы, увеличились на 18,6%, но лишь на 5,3% по сравнению с 2021 годом. Росту доходов от рекламы предшествовало сокращение рынка телерекламы на 7,8% со второго квартала 2022 года из-за ограничений на рекламу азартных игр на телевидении. «Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что рекламные доходы телеканалов увеличились в основном за счет проправительственных телекомпаний (Имеди, Медиа-холдинг, ПосТВ). При этом их общий доход от рекламы в 3,1 раза (57,1 млн лари) превышает общий доход от рекламы телекомпаний, настроенных критически к властями (18,4 млн лари).

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом общий доход в размере 609 376 лари, что на 375 512 меньше, чем в предыдущем году, получила телекомпания «Альт Инфо» с откровенно антизападной и пророссийской повесткой дня. Доходы «Альт-Инфо» полностью пожертвованы Циалой Моргошия, владелицей 50% акций телекомпании. Циала Моргошия — тетя Константина Моргошия, одного из основателей пророссийской партии «Консервативное движение». В 2023 году по сравнению с 2022 годом телекомпания «Обиективи» с антизападной повесткой получила 372 431,08 лари, на 457,7 тысяч лари меньше доходов. Из доходов, полученных в 2023 году, владелец телекомпании пожертвовал 176 965 лари.

В организации отмечают, что политические партии потратили на рекламу 1,14 миллиона лари, из которых только 45 529 лари пришлось на телевизионную рекламу. Как и в 2022 году, в 2023 году более половины политической рекламы – 631,1 тыс. лари – досталось правящей партии «Грузинская мечта». В 2023 году вещатели разместили социальной рекламы на сумму 1,6 млн лари. Наибольшие доходы от социальной рекламы – 861,3 тыс. лари и 608,4 тыс. лари – получили проправительственные вещатели «Медиахолдинг» («Рустави-2») и «ПосТВ».

Проправительственные телеканалы лидируют по крупным (более 50 000 лари) заказам на рекламу. Например, в 2023 году в телекомпании «Имеди» было размещено 216 таких рекламных объявлений, а в «Медиахолдинге» – 109. Исследование показало, что расходы наиболее прибыльных телеканалов в 2, а в некоторых случаях даже в 3 раза превышают аналогичные расходы их доходы.

В 2023 году бюджетные организации воспользовались 206 различными видами услуг на сумму 7 000-500 000 лари от 28 вещателей, 127 из которых были предоставлены тремя проправительственными телекомпаниями – «Имеди Холдинг» (Имеди, Маэстро, Джи-Ди-Ес), «Медиа Холдинг» (Рустави-2) и «ПосТВ».

У региональных вещателей самые низкие доходы. Телекомпания «Одиши» в 2023 году получила всего 240 013,63 лари. Что касается радиовещателей, как региональных, так и центральных, их доходы составили 7,6 млн лари, что на 21% больше, чем в 2022 году.

Заключение

«Международная прозрачность – Грузия» приходит к выводу, что рекламный рынок Грузии недостаточен для нормального функционирования СМИ. Ситуация усугубляется ухудшением законодательства и усилением давления на СМИ, критикующие власть. Грузинские СМИ не способны стать успешным прибыльным бизнесом, одной из причин чего может быть самоцензура в бизнес-среде.

В организации отмечают, что большая часть доходов от рекламы аккумулируется на проправительственных каналах. К этому добавляется гибридная информационная война и поляризованная среда, что делает медиасреду еще более уязвимой и затрудняет существование медиаплатформ, свободных от политического влияния. Указанные проблемы становятся особенно актуальными в предвыборный период, когда доля политической рекламы на телевидении увеличивается.

Следовательно, по мнению организации, критически важно отслеживать те процессы, которые могут прямо или косвенно повлиять на долгосрочную жизнеспособность СМИ. Это может быть «жалящий эффект» законодательных инициатив, задержаний и штрафов журналистов, продолжающейся т.н. SLAPP случаи (иски стратегической общественной вовлеченности) против СМИ и журналистов приводят к усилению финансового давления на СМИ. «Международная прозрачность – Грузия» подчеркивает, что в такое время еще важнее учитывать потребности СМИ и сосредоточиться на их долгосрочной институциональной устойчивости.

