Песков: Москва рассматривает возможность полной отмены визового режима с Грузией

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские госведомства изучат обращение грузинской партии «Солидарность во имя мира» к президенту Путину по поводу полной отмены визового режима между Грузией и Россией, – сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

«Честно говоря, я не видел (это обращение). Но если оно было, то мы его увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», – заявил пресс-спикер Кремля.

Согласно указу президента России Владимира Путина, визовый режим с Грузией был отменен с 15 мая 2023 года. Граждане Грузии могут въезжать в Россию без визы на срок до 90 дней. В указе включена оговорка для граждан, «въезжающих в Российскую Федерацию в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней… в том числе в целях получения образования».

До этого представители пророссийской партии «Солидарность во имя мира», основанной в 2023 году, обратились к Путину с призывом полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, а также ввести амнистию для тех, кто был вынужден нарушать правила пребывания в России. Кроме того, представители этой партии потребовали смягчения правил трудоустройства граждан Грузии в России.

15 июня прокремлевская партия «Солидарность во имя мира» провела свой второй съезд в Тбилиси, где заявила, что будет активно заниматься урегулированием грузино-российских отношений, включая восстановление дипломатических отношений между странами. Дипломатические отношения между двумя странами были прерваны в 2008 году по инициативе Тбилиси, после того как Россия признала оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион «независимыми государствами».

Член Политсовета партии «Солидарность во имя мира» Георгий Иремадзе заявил 15 июня в интервью российской пропагандистской программе, что выбраны новый лидер партии и состав Политсовета. По его словам, «наша партия выступает за союзнические отношения между Россией и Грузией, и я надеюсь, что будут восстановлены дипломатические отношения, и затем и союзнические отношения».

Первый съезд партии состоялся в ноябре 2023 года, на котором было объявлено, что партия начнет активную подготовку к парламентским выборам 2024 года. Тогда лидером партии был избран Мераб Чикашвили, который прилетел из Москвы в Тбилиси первым прямым рейсом за последние 4 года после того, как президент России снял запрет на прямые рейсы в Грузию в 2023 году. Его сопровождали директор Грузино-российского общественного центра Евгения Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, член партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти, лидер движения «Социалистическая Грузия», руководитель Центра дружбы Россия-Грузия, председатель Общественного объединения «Социалистическая Грузия» Темур Пипиа, руководитель Центра российско-грузинской дружбы и председатель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия и другие. Приземлившийся из Москвы самолет в Тбилиси встретила акция протеста гражданских активистов, собравшаяся в аэропорту Тбилиси.

This post is also available in: English (Английский)