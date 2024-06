НБГ за месяц продал больше долларов США, чем за весь 2023 г.

Национальный банк Грузии, чтобы стабилизировать девальвированный курс лари после принятия закона об «иностранных агентах» в третьем чтении, в период с 16 мая по 11 июня продал больше долларов США, чем за весь 2023 год. Всего за один месяц НБГ продал 168,7 млн долларов США, а в прошлом году меньше на 1,2% – 166,75 млн долларов США.

НБГ сначала продал 60 миллионов долларов 16 мая, затем вынес еще 60 миллионов долларов на продажу 28 мая, но продал только 48,7 миллиона долларов и, наконец, продал еще 60 миллионов долларов 11 июня. За этот период курс лари обесценился: например, 9 мая 1 доллар США стоил 2,65 лари, всего за 6 дней, 15 мая, он достиг 2,8150 лари. После первого аукциона курс снова стал 2,65. Что касается курса евро-лари, то 9 мая он изменился с 2,8565 лари до 3,0133 лари 15 мая.

Во всех случаях аукциона в НБГ написал, что «цель указанной интервенции – снизить возможное негативное влияние на ожидания рынка в результате разовых крупных сделок». Роман Гоциридзе, бывший президент НБГ и в настоящее время депутат Парламента от «Еврооптимистов», связал решения НБГ со спорным законом об «иностранных агентах».

««Российский закон» оказал сильное влияние на курс лари, и чтобы не допустить его резкой девальвации, НБГ пришлось за последний месяц продать 168 миллионов долларов… В такой ситуации НБГ повел себя неадекватно. В то время, когда существует угроза девальвации лари и повышения цен, (НБГ) вернулся к политике дешевых денег. Сначала он снова снизил ставку рефинансирования, затем выдал крупный объем кредитов рефинансирования коммерческим банкам: 3,8 млрд лари 30 мая (исторический максимум), 3,7 млрд лари 6 июня… НБГ явно занимается противоречивыми манипуляциями. Тем временем валютные резервы НБГ сократились с 5,2 миллиарда долларов до 4,5 миллиарда долларов, что намного ниже предела адекватности», – заявил Гоциридзе.

