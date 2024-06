Флаг Грузии появился на играх БРИКС в России

На церемонии открытия Игр БРИКС в российском городе Казань 12 июня флаг Грузии появился вместе с «государственными флагами» оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона.

«Флаг» оккупированного региона Абхазии на церемонии открытия Игр БРИКС

«Флаг» оккупированного Цхинвальского региона на церемонии открытия Игр БРИКС

Несмотря на то, что двое грузинских самбистов официально зарегистрированы в качестве участников на сайте БРИКС, в Федерации самбо Грузии сообщили Радио Свобода, что они не ездили в Россию и не участвовали в спортивных соревнованиях.

К участникам церемонии открытия по видеосвязи обратился Владимир Путин.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Российская Федерация была отстранена от участия во всех крупных международных спортивных мероприятиях. Игры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), где доминирует Россия, продолжают проводить международные спортивные мероприятия, в том числе с участием представителей из непризнанных территорий, таких как оккупированная Россией Абхазия, Цхинвальский регион, а также Луганская область, Донецкая область, Приднестровье и др.

В конце прошлого года сообщалось, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из оккупированных Абхазии и Цхинвали.

«Civil Georgia» обратился за комментарием в МИД Грузии и материал будет обновлен, как только будет получена информация.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)