Доклад Совета Европы: Грузия по-прежнему занимает второе место в Европе по количеству заключенных

6 июня Совет Европы опубликовал ежегодный доклад по количеству заключенных, который охватывает период с января 2022 года по 31 января 2023 года и согласно которому на 100 тысяч жителей Грузия занимает второе место среди 46 стран Совета Европы. Среди всех стран список возглавляет Турция с 408 заключенными на 100 000 населения, а Грузия занимает второе место с 236,6 заключенными на 100 000 душ населения.

В 2022 году Грузия вошла была одной из стран, где число заключенных значительно выросло с января 2022 года по январь 2023 года. Рост числа заключенных в Грузии составил 8,2%. В целом показатели стран Восточной Европы и Кавказского региона значительно выше по сравнению со странами Западной и Северной Европы.

Согласно докладу, более высокий уровень тюремного заключения имеют страны с более строгой политикой вынесения приговоров – обязательные минимальные сроки наказания, более длительные сроки наказания за определенные преступления или меньшее количество альтернатив тюремному заключению. В системах, где судьи обладают большей гибкостью при вынесении приговоров, они чаще выбирают такие варианты, как испытательный срок или общественные работы, вместо тюремного заключения.

Наряду с большим количеством заключенных, следует также отметить, что менее 1% заключенных в Грузии отбывают наказание менее шести месяцев. Средняя продолжительность тюремного заключения в странах ЕС составляет около 11,8 месяцев, а медианная — 10,1 месяца. Средний срок заключения в Грузии составляет 13,5 месяцев.

Средний возраст заключенных в Грузии самый высокий — 44 года по сравнению со средним по Европе показателем в 38 лет. Среди всех опрошенных администраций Грузия заняла второе место по соотношению заключенных к сотрудникам – 2,7. В докладе отмечается, что страны с самым высоким соотношением количества заключенных к персоналу, такие как Турция и Грузия, также имеют самое большое количество заключенных.

В Грузии в среднем каждый осужденный осужден за 1,4 преступления. По данным Совета Европы, количество женщин-заключенных в Грузии составляет 3,3%, что ниже среднеевропейского показателя (5,2%). Количество заключенных-иностранцев составляет 6,7%, а количество заключенных пожилого возраста (старше 65 лет) – 2,1%. Плотность тюрем составляет 82,1 мест на 100, что ниже среднеевропейского показателя (87,8).

