В экспертном документе подробно описаны риски накануне решающих парламентских выборов в Грузии

В преддверии решающих парламентских выборов в Грузии, которые состоятся 26 октября, Немецкий фонд Маршалла опубликовал документ под названием «Парламентские выборы в Грузии 2024 года: оценка предвыборных рисков», подготовленный старшим вице-президентом Немецкого фонда Маршалла (GMF) Лорой Торнтон. В документе подробно описаны риски и проблемы в политической предвыборной среде Грузии, законодательной базе и администрировании выборов, а также в среде предвыборной кампании, СМИ и информационном пространстве.

Принимая во внимание развитие событий в стране вокруг закона об «иностранных агентах», автор заявляет, что «самым важным риском», с которым сталкивается Грузия, является «нестабильный и развивающийся кризис, в котором власти настроены против собственного народа». Торнтон прогнозирует политическое насилие и аресты, а также проблемы, связанные с легитимностью выборов.

Она также отмечает, что роль СМИ и наблюдателей за выборами, как ожидается, будет ограничена, хотя и добавляет, что, несмотря на все трудности, результаты выборов не являются «предрешенными», учитывая опыт грузинского народа в преодолении таких препятствий.

Говоря о рисках, автор пишет: «эти риски заменяют, но основаны на других недостатках, выявленных в избирательном законодательстве и администрировании, в СМИ и информационном пространстве, а также на политическом игровом поле».

В преддверии октябрьских выборов Грузию ожидает «токсичная среда долгосрочных рисков», которая потенциально может включать гражданские волнения из-за насилия против слоев грузинского общества, включая СМИ, увеличения числа арестов и запугивания, отмены или ограничения процесса наблюдения за выборами, ограничение освещения в СМИ событий, связанных с выборами, непроведение необходимых избирательных реформ, информационные кампании «Грузинской мечты» о войне и угрозах территориальной целостности.

Рекомендации

Документ содержит рекомендации по снижению существующих рисков для гражданского общества и международного сообщества.

Для гражданского общества и СМИ

Разрабатывать и распространять контрнарративы для противодействия кампаниям дезинформации от «Грузинской мечты» и угрозах войны со стороны Кремля, роли западных союзников и законе об иностранных агентах; точно объяснить закон об иностранных агентах и ​​его возможную угрозу европейским и евроатлантическим устремлениям Грузии;

повышение осведомленности общественности о выборах, электронном голосовании и вариантах выборов;

(для СМИ) обеспечить платформы различным кандидатам, расследовать нарушения на выборах, обеспечивать широкое освещение событий в сельской местности;

после выборов, используя единый подход, четко представить общественности данные наблюдения за выборами и документацию о нарушениях. Наблюдателям будет важно иметь единую позицию по вопросу справедливости выборов.

Для международного сообщества/доноров:

правительства и создатели политики должны дать решительный ответ на действия властей «Грузинской мечты». В частности, ЕС должен присоединиться к США и предложить санкции и запреты на поездки для чиновников «Грузинской мечты» и их семей. Прямая двусторонняя помощь и поддержка властей Грузии должны быть прекращены;

Евросоюзу следует рассмотреть вопрос об отмене статуса кандидата Грузии до тех пор, пока не будут реализованы избирательные реформы в соответствии с требованиями предоставления статуса кандидата. Президенту Европейского совета Шарлю Мишелю следует рассмотреть вопрос об ответной миссии, чтобы оказать давление на депутатов «Грузинской мечты», чтобы они соблюдали предыдущие соглашения;

США и ЕС следует усилить поддержку местных наблюдателей за выборами и независимых медиа-организаций, а также усилий общественной дипломатии по противодействию дезинформации о ЕС и США, распространяемой властями «Грузинской мечты»;

США и ЕС следует поддержать зарубежные миссии по оценке выборов и усилий по наблюдению, которые оказывают критически важную поддержку грузинскому гражданскому обществу;

перед выборами лидеры властей должны публично выразить серьезные сомнения в легитимности любого избирательного процесса, который проводится в условиях сложного непартийного мониторинга и провальной избирательной реформы;

После выборов лидеры США и ЕС должны публично поддержать работу местных наблюдателей в Грузии и акцентировать внимание на их выводах.

