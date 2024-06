Назначен новый посол Великобритании в Грузии

Less than a minute

Новым послом Великобритании в Грузии назначен Гарет Уорд, который сменит Марка Клейтона. Гарет Уорд приступит к исполнению своих обязанностей в августе.

Гарет Уорд работает в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества Великобритании с 1996 года. С августа 2018 года по июль 2022 года занимал должность посла Великобритании во Вьетнаме.

По информации правительства Великобритании, в 2014-2017 годах Уорд занимал должности заместителя директора Азиатско-Тихоокеанского управления и главы Департамента Китая в МИД Великобритании. В 2010-2013 годах был генеральным консулом Великобритании в Санкт-Петербурге. На дипломатической службе он начал работать в 1998 году, когда был назначен вторым политическим секретарем посольства Великобритании в Москве.

