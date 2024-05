Академическое общество TEPSA призывает лидеров ЕС принять меры в связи с грузинским законом об «иноагентах»

В открытом письме, опубликованном на сайте Трансъевропейской ассоциации политических исследований (TEPSA), более 120 представителей европейского академического сообщества обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и верховному представителю ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Жозепу Боррелю предпринять конкретные меры в связи с принятым Парламентом Грузии в третьем чтении законом об «иностранных агентах», пока не стало «слишком поздно». В частности, они призывают лидеров Евросоюза приехать в Тбилиси и подтвердить свою поддержку людям, которые продолжают протестовать против закона; Также направить четкий сигнал властям Грузии о том, что в стране будет организована крупномасштабная миссия по наблюдению за выборами; прекратить всю прямую бюджетную поддержку Грузии и финансирование проектов, реализуемых правительством, и вместо этого искать другие способы поддержки гражданского общества Грузии; Ввести целевые санкции и запреты на поездки против лидеров правящей партии Грузии.

Представители академического сообщества подчеркивают, что, продолжая протестовать против закона об «иностранных агентах», грузинский народ делает все, чтобы «не допустить установления правящей партией режима белорусского типа, который позволит России восстановить контроль над Южным Кавказом».

Говоря о «параноидальном» антизападном выступлении основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили 29 апреля, авторы письма указывают на насилие со стороны полиции в отношении мирных протестующих и заявляют, что «зондеры правящей партии составляют списки активистов гражданского общества, угрожают им персонально и избивают у своих домов». По их мнению, это известные шаги по построению диктатуры.

Представители академического сообщества заявляют, что просьба Евросоюза к правительству Грузии использовать исторический шанс, возникший с получением статуса кандидата, напрасна, поскольку «демократическое европейское будущее не является приоритетом» для лидеров «Грузинской мечты». Они подчеркивают, что правящая партия открыто намерена оставаться у власти «вечно» и попытается сфальсифицировать парламентские выборы и применить столько насилия, сколько необходимо. Они считают, что закон об «иностранных агентах» является частью более серьезной проблемы.

Авторы письма положительно оценивают призывы верховного представителя ЕС и Еврокомиссии отменить закон, подчеркивая, что любые изменения в законе будут «бесполезными, наивными и чрезмерно технократическими». Они подчеркивают, что институты ЕС должны полностью понять проблему, т.н. намерения «Грузинской мечты», «принять во внимание пример сфальсифицированных выборов в Беларуси в 2020 году и предпринять соответствующие политические действия для предотвращения прогнозируемой катастрофы в Грузии».

Представители академического сообщества предупреждают, что в случае победы «Грузинской мечты» Россия нанесет серьезный удар по надежности политики расширения ЕС. По их мнению, «комиссия должна осознавать, что в контексте расширения она несет ответственность за помощь в сохранении демократии и верховенства закона в странах-кандидатах, чтобы процесс расширения не стал заложником отказывающихся от сотрудничества правительств и частных интересов».

Рекомендации:

После визитов парламентариев ряда стран-членов ЕС члены Европейского совета и/или верховный представитель Боррель должны посетить Тбилиси в мае и четко поддержать протестующих, а также подтвердить позицию, изложенную в заявлениях, опубликованных Евросоюзом.

Необходимо направить четкий сигнал о том, что Евросоюз организует крупномасштабную предвыборную наблюдательную миссию, чтобы начать преодоление политической поляризации в Грузии и возвращение ее на европейский путь.

Еврокомиссия должна приостановить всю прямую бюджетную поддержку Грузии и финансирование правительственных проектов до тех пор, пока не будет отменен закон об «иностранном влиянии» и в октябре не пройдут справедливые выборы. В то же время Европейский Союз должен найти другие способы помочь грузинскому гражданскому обществу.

Верховный представитель и комиссия должны принять во внимание многочисленные запросы Европарламента и выступить с инициативой введения целевых финансовых санкций и запретов на поездки против лидеров «Грузинской мечты» и их семей в том случае, если не будет отменен закон об «иностранном влиянии» и не будет проведены справедливые выборы.

«Мы призываем немедленно предпринять конкретные политические действия, чтобы поддержать Грузию, пока не стало слишком поздно», – говорится в заявлении.

