16 председателей комитетов по иностранным делам выступили с совместным заявлением

Сенатор США, председатель Комитета по международным отношениям Бен Кардин выступил с заявлением, подписанным 15 его коллегами из Евросоюза и европейских стран, включая Великобританию и Украину. Подписавшиеся осуждают «тревожно репрессивный шаг», который, по их словам, предпринял Парламент Грузии, одобрив закон «об иностранном влиянии».

В резком заявлении говорится, что «роль Парламента заключается в выражении воли своего народа, а грузины недвусмысленно отвергли этот инспирированный Кремлем закон как несовместимый с их идентичностью». В заявлении упоминаются несколько грузинских неправительственных организаций, таких как «Международная прозрачность – Грузия», «Справедливые выборы» и Ассоциация молодых юристов, и подчеркивается, что они «играют ключевую роль на пути Грузии к евроатлантической интеграции». Подписавшиеся заявляют, «что США и Европа будут продолжать поддерживать их, поскольку их лидерство и видение являются примером истинного грузинского патриотизма, в отличие от 84 членов Парламента, которые вчерашним голосованием встали на сторону России».

Подписанты также обещают продолжать поддерживать грузинский народ и «без колебаний привлекут к ответственности тех, кто несет ответственность за принятие закона по российскому образцу, тех, кто превратил мирных демонстрантов в объекты насилия, в том числе Бидзину Иванишвили и его приспешников».

Заявление заканчивается словами: «Заявляем грузинскому народу: Вы не одни!»

Заявление подписали председатели комитетов по международным отношениям из Бельгии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Евросоюза, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины и Великобритании.

