Действующий председатель ОБСЕ находится с визитом в Грузии

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, торговых и европейских дел Мальты Ян Бордг 15 мая прибыл в Грузию, где уже встретился с министром иностранных дел Илией Дарчиашвили.

По информации МИД Грузии, Дарчиашвили предоставил Яну Боргу обновленную информацию о сложной ситуации в оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальском регионах Грузии и поблагодарил Мальту, как страну-председателя ОБСЕ за поддержку в рамках организации суверенитета и территориальных прав Грузии. Согласно той же информации, была подчеркнута важность участия сопредседателей ОБСЕ в Женевских международных переговорах.

«Как я недавно говорил министру иностранных дел, конфликт в Грузии остается в нашей повестке дня. Я здесь сегодня со своим специальным представителем по Южному Кавказу Виорелом Мошану, и вместе с нашей командой из ОБСЕ мы продолжаем продвигать дело мира и обеспечивать, чтобы эти процессы были сосредоточены на интересах людей, пострадавших от конфликта. Наша цель – не только управлять статус-кво, но и добиться ощутимого прогресса и эффективно устранить источники нестабильности на благо всех заинтересованных людей», – заявил министр Борг на пресс-конференции после встречи.

«Также на встрече затронули необходимость принятия закона «О прозрачности иностранного влияния». Было отмечено, что единственной целью закона является обеспечение прозрачности. Грузинская сторона выразила готовность в рамках процедуры вето обсудить все правовые замечания международных партнеров», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

По той же информации, стороны говорили и о запланированных на 2024 год парламентских выборах в Грузии. Илья Дарчиашвили отметил, что «цель властей Грузии – провести прозрачные, свободные и справедливые выборы в соответствии с международными стандартами. Также была подчеркнута готовность правительства максимально содействовать наблюдателям в эффективном выполнении ими своих функций».

В рамках визита действующий председатель ОБСЕ также встретится с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, председателем Парламента Шалвой Папуашвили и другими депутатами, а также государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани. Он также посетит линию оккупации Цхинвальского региона и проведет встречу с представителями неправительственных организаций.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)